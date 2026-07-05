Trump en el Lincoln Memorial el 4 de julio: «No queremos comunistas en nuestro país»

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Donald Trump convirtió la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos en un mitin político al declarar ante decenas de miles de personas reunidas en el National Mall de Washington: «No queremos comunistas en nuestro país. Nunca funcionó y nunca funcionará».
El presidente pronunció su discurso la noche del sábado con más de una hora de retraso debido a una tormenta severa que obligó a evacuar a decenas de miles de asistentes del National Mall, donde las temperaturas habían alcanzado un récord histórico de 39,4 °C para un 4 de julio, con 160 millones de estadounidenses bajo alertas meteorológicas extremas.
La intervención, de unos 40 minutos, estuvo cargada de referencias anticomunistas que apuntan directamente a las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026, tras las victorias de candidatos progresistas en las primarias demócratas.
«El comunismo es un perdedor, y siempre lo será. El sistema comunista es lo opuesto al sistema estadounidense, y el sistema comunista nunca ha funcionado», afirmó ante la multitud.
«Nuestros guerreros no lucharon contra el comunismo en campos de batalla de todo el mundo para que esa amenaza vuelva a asomar su fea cabeza aquí mismo en Estados Unidos. Es como un cáncer. Hay que extirparlo. Hay que extirparlo rápido», añadió.
El mandatario también ensalzó el excepcionalismo estadounidense con frases que arrancaron ovaciones: «Durante 250 años, los Estados Unidos de América han sido la esperanza, la promesa, la luz y la gloria entre todas las naciones del mundo. Nadie puede ser como nosotros».
Proclamó además que «el sueño americano ha vuelto» y que el país vive «el amanecer de la era dorada».
Trump aprovechó el escenario para reclamar al Congreso la aprobación de la Ley SAVE America, que exige identificación y prueba de ciudadanía para votar y elimina el voto por correo salvo excepciones. La norma fue aprobada por la Cámara de Representantes en febrero pero rechazada por el Senado en marzo.
El presidente también presumió de las intervenciones militares en Venezuela e Irán, afirmando que Estados Unidos «arrasó» las fuerzas armadas iraníes y hundió 159 barcos de su armada.
Invitó al escenario a los astronautas de la misión Artemis II -que orbitó la Luna en abril de 2026- y a veteranos de la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam, entre ellos el capitán Ken Schubbring, de 104 años, superviviente de Pearl Harbor, y el teniente Arthur Rose, de 107 años, veterano del Día D.
El discurso fue el broche de un fin de semana patriótico que Trump había inaugurado la noche anterior con un discurso en el Monte Rushmore donde calificó al comunismo como «la mayor amenaza para nuestro país, incluso más que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor o el 11-S».
Tras su intervención, más de 850,000 fuegos artificiales -el doble de lo habitual en el National Mall- iluminaron el cielo de Washington.
Preguntas frecuentes sobre el discurso de Trump en el Lincoln Memorial
CiberCuba te lo explica:
¿Qué declaró Trump sobre el comunismo durante su discurso del 4 de julio?
Trump condenó el comunismo, afirmando que nunca ha funcionado y nunca funcionará en Estados Unidos. Durante su discurso, lo calificó como una amenaza y lo comparó con un cáncer que debe ser extirpado rápidamente. Su postura se alinea con su retórica anticomunista constante, presente en otros discursos y publicaciones.
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¿Cómo describió Trump el estado actual de Estados Unidos en su discurso?
Trump aseguró que el "sueño americano ha vuelto" y que el país vive "el amanecer de la era dorada". Enfatizó el excepcionalismo estadounidense, destacando que durante 250 años, Estados Unidos ha sido una luz entre las naciones del mundo.
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¿Qué medidas legislativas promovió Trump en su discurso del Día de la Independencia?
Trump instó al Congreso a aprobar la Ley SAVE America, que exige identificación y prueba de ciudadanía para votar y elimina el voto por correo salvo excepciones. Esta legislación refleja su enfoque en la seguridad electoral y su deseo de reformar el sistema de votación en Estados Unidos.
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¿Qué eventos acompañaron el discurso de Trump en el Lincoln Memorial?
El discurso fue seguido por un espectáculo de fuegos artificiales con más de 850,000 efectos, el doble de lo habitual en el National Mall. Además, Trump invitó al escenario a astronautas de la misión Artemis II y a veteranos de guerra, destacando su homenaje a figuras históricas y contemporáneas de la nación.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.