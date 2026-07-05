Trump en el Lincoln Memorial el 4 de julio: «No queremos comunistas en nuestro país»

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Donald Trump convirtió la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos en un mitin político al declarar ante decenas de miles de personas reunidas en el National Mall de Washington: «No queremos comunistas en nuestro país. Nunca funcionó y nunca funcionará».

El presidente pronunció su discurso la noche del sábado con más de una hora de retraso debido a una tormenta severa que obligó a evacuar a decenas de miles de asistentes del National Mall, donde las temperaturas habían alcanzado un récord histórico de 39,4 °C para un 4 de julio, con 160 millones de estadounidenses bajo alertas meteorológicas extremas.

La intervención, de unos 40 minutos, estuvo cargada de referencias anticomunistas que apuntan directamente a las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026, tras las victorias de candidatos progresistas en las primarias demócratas.

«El comunismo es un perdedor, y siempre lo será. El sistema comunista es lo opuesto al sistema estadounidense, y el sistema comunista nunca ha funcionado», afirmó ante la multitud.

«Nuestros guerreros no lucharon contra el comunismo en campos de batalla de todo el mundo para que esa amenaza vuelva a asomar su fea cabeza aquí mismo en Estados Unidos. Es como un cáncer. Hay que extirparlo. Hay que extirparlo rápido», añadió.

El mandatario también ensalzó el excepcionalismo estadounidense con frases que arrancaron ovaciones: «Durante 250 años, los Estados Unidos de América han sido la esperanza, la promesa, la luz y la gloria entre todas las naciones del mundo. Nadie puede ser como nosotros».

Proclamó además que «el sueño americano ha vuelto» y que el país vive «el amanecer de la era dorada».

Trump aprovechó el escenario para reclamar al Congreso la aprobación de la Ley SAVE America, que exige identificación y prueba de ciudadanía para votar y elimina el voto por correo salvo excepciones. La norma fue aprobada por la Cámara de Representantes en febrero pero rechazada por el Senado en marzo.

El presidente también presumió de las intervenciones militares en Venezuela e Irán, afirmando que Estados Unidos «arrasó» las fuerzas armadas iraníes y hundió 159 barcos de su armada.

Invitó al escenario a los astronautas de la misión Artemis II -que orbitó la Luna en abril de 2026- y a veteranos de la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam, entre ellos el capitán Ken Schubbring, de 104 años, superviviente de Pearl Harbor, y el teniente Arthur Rose, de 107 años, veterano del Día D.

El discurso fue el broche de un fin de semana patriótico que Trump había inaugurado la noche anterior con un discurso en el Monte Rushmore donde calificó al comunismo como «la mayor amenaza para nuestro país, incluso más que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor o el 11-S».

Tras su intervención, más de 850,000 fuegos artificiales -el doble de lo habitual en el National Mall- iluminaron el cielo de Washington.