Trump critica a Europa y advierte sobre el peligro de «acoger a los delincuentes del tercer mundo»

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió el sábado contra las políticas migratorias de los países europeos mediante un mensaje publicado en su red social Truth Social, en plenas celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

«Europa está aprendiendo que, cuando acoges a los delincuentes del tercer mundo, te conviertes en un país del tercer mundo», escribió Trump.

El presidente estadounidense añadió que ese deterioro «ocurre rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos»; y remató con la frase «¡¡¡Fui elegido justo a tiempo!!!».

El mandatario presentó su regreso a la Casa Blanca como una corrección a tiempo del rumbo que, según él, llevaría a Estados Unidos por el mismo camino que describe para Europa.

El mensaje, publicado a las 2:59 PM del sábado según la publicación original en Truth Social, no incluía datos concretos, no señalaba a ningún país europeo en particular ni citaba estadísticas de criminalidad o inmigración.

La víspera, Trump había insistido en esa misma línea durante un acto frente al emblemático monte Rushmore, en Dakota del Sur, donde advirtió sobre «recién llegados que no comparten los valores» de Estados Unidos y proclamó el inglés como lengua nacional.

Las críticas a Europa no se limitan a la inmigración.

Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump ha calificado a los aliados europeos de socios «terribles» por no haberle respaldado durante el conflicto con Irán, en el que España, Italia, Alemania, Francia y Reino Unido negaron apoyo logístico o acceso a sus bases militares para las operaciones.

En el plano comercial, Trump amenazó a finales de junio con imponer un arancel del 100% a las importaciones europeas si la Eurocámara aprueba un impuesto común a las multinacionales digitales estadounidenses como Google, Apple, Meta o Amazon.

En materia de defensa, el presidente ha definido a la OTAN como un «tigre de papel» e insinuado que contempla retirar a Estados Unidos de la alianza, aunque para ello necesitaría el aval del Congreso. Ha dicho que asistirá a la cumbre de la alianza en Ankara, prevista para los días 7 y 8 de julio, «solo por respeto» al presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

En paralelo, la política migratoria de Trump ha sido una de las más agresivas de su mandato: desde enero de 2025, su administración ha deportado aproximadamente 900,000 inmigrantes, canceló el programa de parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, y ha enviado a migrantes a terceros países africanos sin vínculos con los deportados.

Europa, por su parte, ha acelerado un plan de contingencia ante una posible retirada estadounidense de la OTAN, mientras Trump exige que todos los miembros de la alianza destinen el 5% de su producto interior bruto a defensa para 2035.