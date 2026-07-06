Arzobispo de Santiago de Cuba reconoce agobio del pueblo: «Hay tanta gente pidiendo ayuda. Y la ayuda no basta»

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El arzobispo de Santiago de Cuba, monseñor Dionisio G. García Ibáñez, pronunció este domingo una homilía en la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad en la que reconoció abiertamente el sufrimiento del pueblo cubano: «Hay tanta gente pidiendo ayuda. Y la ayuda no basta. La ayuda que viene no basta».

El prelado tomó como hilo conductor el versículo de Mateo 11:28 —«Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré»— para trazar un puente entre el mensaje evangélico y la realidad que viven los cubanos.

García Ibáñez describió la angustia de quienes desean ayudar a otros pero carecen de recursos suficientes para hacerlo: «Muchas veces nosotros queremos ayudar, dar y nos quedamos en la duda, lo doy, si lo doy, pues mi familia se queda…, pero sé que tengo que hacer algo».

En uno de los pasajes más directos de su intervención, el arzobispo apeló a la fortaleza espiritual como sostén ante la crisis: «El Señor me alivia con el Espíritu de Dios que me da fuerza para resistir, y fuerza para esperar, y fuerza para luchar».

Al cerrar su homilía, García Ibáñez instó a sus fieles a aferrarse al evangelio en medio de las dificultades: «En estos momentos duros que estamos pasando, tengamos este evangelio ahí en nuestra cabeza, nuestra frente, en nuestros ojos. Tristes son los yugos que la vida muchas veces nos pone».

La homilía se produce apenas dos días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmara formalmente los 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba, de los cuales 60 millones serán distribuidos a través de la Iglesia Católica y 40 millones por organizaciones no gubernamentales.

La magnitud de la crisis que describe el arzobispo tiene respaldo en cifras internacionales: la ONU solicitó 94 millones de dólares para asistir a dos millones de cubanos, mientras que más de 100,000 pacientes —entre ellos 11,000 niños— aguardan cirugías postergadas por los apagones y la falta de suministros médicos.

Este pronunciamiento se inscribe en una cadena de declaraciones cada vez más contundentes del prelado.

El 17 de mayo pasado afirmó que «Cuba tiene que cambiar» y exigió medidas concretas; el 24 de mayo pidió a los gobernantes no creerse «dueños del mundo»; y el 28 de junio advirtió sobre quienes creen que el poder les permite hacer cualquier cosa.

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba advirtió en enero sobre el «riesgo de caos social» y exigió «no más sangre ni más lutos», consolidando a la Iglesia como la principal voz de la sociedad civil ante una crisis sin precedentes en décadas.

Cáritas Cuba ya había ejecutado el 82% de una primera donación de tres millones de dólares, beneficiando a 8,800 familias de adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad, aunque la escasez de combustible llegó a paralizar incluso esa logística de distribución.