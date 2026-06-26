Captan a ladrones intentando entrar a una casa en Guantánamo: «O sobro yo o sobran ustedes»

Un intento de robo a una vivienda en Guantánamo quedó registrado por cámaras de seguridad y se viralizó en redes sociales, acompañado de un mensaje del propietario que refleja la creciente sensación de inseguridad entre muchos cubanos.
El video, publicado el miércoles en el grupo de Facebook Revolico Guantánamo Plus por el usuario Giorge Sebastian, muestra a varios individuos intentando forzar la entrada de una casa sin lograr acceder al inmueble. En pocas horas, la grabación superó las 114,000 reproducciones.
Junto a las imágenes, el propietario lanzó una advertencia dirigida a quienes intentaron entrar a su vivienda.
«Para ustedes, ladroncitos de poca monta, que intentaron robar y no lo lograron, para la próxima que lo intenten no va a haber próxima. Al que coja... ya que la policía no hace nada, yo sí voy a hacer. O sobro yo o sobran ustedes», escribió.
El mensaje refleja el descontento de numerosos ciudadanos que, ante el aumento de los robos y la percepción de una respuesta insuficiente de las autoridades, expresan en redes sociales su frustración y la intención de proteger sus hogares por cuenta propia.
Guantánamo ha sido escenario de varios hechos similares en los últimos meses. En abril, vecinos del área oeste capturaron a dos personas sorprendidas dentro de una vivienda donde funciona una mipyme. En diciembre de 2024, residentes redujeron a un joven armado con un cuchillo que intentaba huir tras presuntamente sustraer cigarros, ropa, calzado y varios patos de una propiedad.
Más recientemente, en mayo, las autoridades informaron la detención de ocho jóvenes y seis presuntos receptadores acusados de participar en el robo de lámparas solares del alumbrado público en distintos puntos de la provincia.
La preocupación por la delincuencia se extiende a otras regiones del país. El pasado 2 de junio, una cubana difundió imágenes captadas por cámaras de seguridad en las que aparecían dos encapuchados caminando sobre la azotea de su vivienda, mientras que el 14 de junio residentes de Matanzas denunciaron que desconocidos desmontaron por completo un ventanal para entrar a robar en una casa.
El aumento de estos hechos coincide con un incremento de los delitos registrados en la isla. Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, durante 2025 se documentaron 2,833 delitos verificados, un 337 % más que en 2023. Solo los robos sumaron 1,536 casos, lo que representa un incremento del 479 % respecto a dos años antes.
A este escenario se añade la disminución del personal disponible en la Policía Nacional Revolucionaria. De acuerdo con datos difundidos previamente por las autoridades, alrededor del 20 % de los efectivos abandonaron la institución durante el último año, en medio de una prolongada crisis económica que ha deteriorado las condiciones de vida en el país.
En ese contexto, las redes sociales se han convertido en el principal espacio donde los ciudadanos denuncian públicamente los hechos delictivos, comparten imágenes captadas por cámaras de vigilancia y alertan a sus comunidades sobre el incremento de la inseguridad.
Preguntas Frecuentes sobre la Inseguridad en Guantánamo y Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué muestra el video difundido en Guantánamo sobre los intentos de robo?
El video muestra a varios individuos intentando forzar el acceso a una vivienda en Guantánamo, sin lograr consumar el robo, lo cual ha generado alarma entre los ciudadanos ante la creciente inseguridad en la provincia.
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¿Cuál es la respuesta de los ciudadanos ante la inacción policial en Cuba?
Ante la inacción de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), los ciudadanos cubanos optan cada vez más por enfrentar la delincuencia por cuenta propia, documentando y difundiendo incidentes en redes sociales para presionar y buscar justicia.
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¿Cómo ha afectado la crisis económica al aumento de la delincuencia en Cuba?
La crisis económica ha disparado la pobreza y los índices de criminalidad en Cuba, debido a una caída del 15% en la economía desde 2020, lo que ha impulsado a las personas a recurrir al robo y otros delitos como medio de subsistencia.
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¿Cuáles son los delitos más frecuentes en Cuba según los últimos datos?
Los robos son el delito más frecuente en Cuba, con 1,536 casos documentados en 2025, lo que representa un aumento del 479% desde 2023, según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana.
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¿Qué medidas adoptan los cubanos para proteger sus hogares ante la inseguridad?
Los cubanos recurren cada vez más a cámaras de seguridad, alarmas y redes sociales para documentar y denunciar robos y otros delitos, ante la percepción de ineficacia de la policía para garantizar su seguridad.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.