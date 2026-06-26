Captan a ladrones intentando entrar a una casa en Guantánamo: «O sobro yo o sobran ustedes»

Un intento de robo a una vivienda en Guantánamo quedó registrado por cámaras de seguridad y se viralizó en redes sociales, acompañado de un mensaje del propietario que refleja la creciente sensación de inseguridad entre muchos cubanos.

El video, publicado el miércoles en el grupo de Facebook Revolico Guantánamo Plus por el usuario Giorge Sebastian, muestra a varios individuos intentando forzar la entrada de una casa sin lograr acceder al inmueble. En pocas horas, la grabación superó las 114,000 reproducciones.

Junto a las imágenes, el propietario lanzó una advertencia dirigida a quienes intentaron entrar a su vivienda.

«Para ustedes, ladroncitos de poca monta, que intentaron robar y no lo lograron, para la próxima que lo intenten no va a haber próxima. Al que coja... ya que la policía no hace nada, yo sí voy a hacer. O sobro yo o sobran ustedes», escribió.

El mensaje refleja el descontento de numerosos ciudadanos que, ante el aumento de los robos y la percepción de una respuesta insuficiente de las autoridades, expresan en redes sociales su frustración y la intención de proteger sus hogares por cuenta propia.

Guantánamo ha sido escenario de varios hechos similares en los últimos meses. En abril, vecinos del área oeste capturaron a dos personas sorprendidas dentro de una vivienda donde funciona una mipyme. En diciembre de 2024, residentes redujeron a un joven armado con un cuchillo que intentaba huir tras presuntamente sustraer cigarros, ropa, calzado y varios patos de una propiedad.

Más recientemente, en mayo, las autoridades informaron la detención de ocho jóvenes y seis presuntos receptadores acusados de participar en el robo de lámparas solares del alumbrado público en distintos puntos de la provincia.

La preocupación por la delincuencia se extiende a otras regiones del país. El pasado 2 de junio, una cubana difundió imágenes captadas por cámaras de seguridad en las que aparecían dos encapuchados caminando sobre la azotea de su vivienda, mientras que el 14 de junio residentes de Matanzas denunciaron que desconocidos desmontaron por completo un ventanal para entrar a robar en una casa.

El aumento de estos hechos coincide con un incremento de los delitos registrados en la isla. Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, durante 2025 se documentaron 2,833 delitos verificados, un 337 % más que en 2023. Solo los robos sumaron 1,536 casos, lo que representa un incremento del 479 % respecto a dos años antes.

A este escenario se añade la disminución del personal disponible en la Policía Nacional Revolucionaria. De acuerdo con datos difundidos previamente por las autoridades, alrededor del 20 % de los efectivos abandonaron la institución durante el último año, en medio de una prolongada crisis económica que ha deteriorado las condiciones de vida en el país.

En ese contexto, las redes sociales se han convertido en el principal espacio donde los ciudadanos denuncian públicamente los hechos delictivos, comparten imágenes captadas por cámaras de vigilancia y alertan a sus comunidades sobre el incremento de la inseguridad.