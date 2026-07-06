Inglaterra acaba con el sueño de México y Noruega da el golpe del Mundial

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El domingo fue una jornada histórica en los octavos de final del Mundial 2026: Inglaterra derrotó 3-2 a México en el Estadio Azteca y Noruega eliminó a Brasil con un contundente 2-1, protagonizando la mayor sorpresa del torneo hasta ahora.

En el Azteca, los Tres Leones no dieron tiempo a reaccionar al Tri. Jude Bellingham anotó dos goles en apenas 98 segundos, el tercer doblete más rápido en la historia de los Mundiales, igualando a Maradona como único jugador en conseguir esa hazaña en ese estadio.

Julián Quiñones recortó distancias antes del descanso para mantener viva la esperanza mexicana, pero el segundo tiempo trajo un giro inesperado: la expulsión de Jarell Quansah dejó a Inglaterra con diez hombres y pareció abrir la puerta a la remontada.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Javier Aguirre no supo aprovechar la superioridad numérica.

Harry Kane convirtió un penal para poner el 3-1 y sentenciar prácticamente el encuentro, aunque Raúl Jiménez respondió también desde los once metros para establecer el 3-2 definitivo.

México, que llegaba al partido como líder invicto del Grupo A con siete puntos y venía de eliminar a Ecuador en dieciseisavos, no encontró el empate pese a dominar en hombres durante gran parte del segundo tiempo.

La otra gran historia del domingo se escribió en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde Noruega tumbó a Brasil y eliminó a la pentacampeona del mundo en lo que ya se perfila como el resultado más impactante del torneo.

Sin Lucas Paquetá, lesionado, la Canarinha apostó por un esquema ofensivo que chocó contra una actuación monumental del arquero Ørjan Nyland, quien detuvo un penal a Bruno Guimarães en la primera mitad y mantuvo el cero en momentos decisivos.

Erling Haaland fue la figura del encuentro con un doblete en los minutos 79 y 90, ambos goles con asistencias de Andreas Schjelderup, quien había ingresado desde el banco.

Neymar descontó de penal en el minuto 100, pero el gesto llegó demasiado tarde para evitar una eliminación que sacudió al fútbol mundial.

Con esos siete goles en el torneo, Haaland iguala a Messi y Mbappé al frente de la carrera por la Bota de Oro.

Noruega, que regresaba al Mundial tras 28 años de ausencia, alcanza por primera vez en su historia los cuartos de final de una Copa del Mundo.

Inglaterra y Noruega se verán las caras el 11 de julio en Miami por un lugar en las semifinales del Mundial 2026, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la ronda.