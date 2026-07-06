Cuba llega a 38 feminicidios en 2026: una joven madre es la primera víctima de julio

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Una joven cubana madre de dos niños, asesinada por su pareja en La Habana, es la primera víctima de la violencia machista en julio y eleva a 38 los feminicidios registrados en Cuba en lo que va de 2026, confirmó este lunes el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT).

Dayana Borges, de 26 años, fue ultimada por su pareja y padre de sus hijos menores de edad en la vivienda que compartían, en la intersección de Campanario y Salud, en el municipio de Centro Habana, el pasado primero de julio, precisó el OGAT en un comunicado.

El observatorio señaló que el agresor tenía «antecedentes de maltrato extremo contra Dayana y otras parejas anteriores», y, luego de cometer el crimen, se quitó la vida.

Dayana era originaria de la barriada de Santa Amalia, en el municipio de Arroyo Naranjo. Sus dos hijos quedaron huérfanos de madre y padre.

OGAT advirtió que «cada vez están más presentes las drogas ilícitas» en casos de este tipo, un factor que se asocia a la violencia en el país, y en particular a la violencia feminicida, en un contexto de expansión del consumo de sustancias estupefacientes entre jóvenes cubanos.

La plataforma Nio reportando un crimen identificó al agresor como Yusuan Marrero, de 32 años, y reveló que los niños presenciaron el asesinato.

Según la información publicada en ese perfil, testigos aseguraron que el hombre se encontraba bajo los efectos de la droga conocida popularmente como «el químico» cuando privó de la vida a Dayana.

El OGAT solicitó que se les dé atención especializada a los menores, que presenciaron la agresión contra su madre, y reconoció a los vecinos que cuidaron de ellos tras la tragedia.

Las autoridades cubanas no emitieron información oficial sobre el caso, un patrón que se repite en la mayoría de estos crímenes en el país.

«Nos están matando», advirtió el OGAT en su comunicado de este lunes.

La cifra de 38 feminicidios en apenas seis meses representa más del doble de los 18 casos documentados en el mismo período de 2025. Además, hasta este 6 de julio, el OGAT contabilizó 19 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres por violencia feminicida.

El observatorio informó que mantiene activa la investigación de 12 posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de hombre por motivos de género alertados en 2025; además de 10 posibles feminicidios y tres intentos alertados en 2026. Indicó también que continúa pendiente el caso de la adolescente Anais Tamayo Puente, para el que necesita acceso al informe de investigación a fin de determinar si su muerte constituyó un feminicidio.

El feminicidio de Dayana Borges ocurrió pocos días después de que dos crímenes similares sacudieran la provincia de Sancti Spíritus, con sólo una semana de diferencia. En uno de los casos, el de Lidianni Luis González, el OGAT denunció el «proceder negligente de la policía», pues la víctima había denunciado previamente a su agresor sin recibir protección.

Desde 2019 hasta junio de 2026, Cuba acumula 350 feminicidios documentados por los observatorios independientes OGAT y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC). El año 2023 marcó el pico histórico con 90 casos.

El marco legal cubano no ofrece protección a las mujeres: el país carece de una ley integral contra la violencia de género y de refugios institucionales para aquellas que están en riesgo, mientras que el Código Penal vigente no tipifica el feminicidio como delito autónomo —figura sólo como agravante del homicidio—. En 2022, la Asamblea Nacional rechazó una enmienda para incluir el feminicidio en el nuevo Código Penal.

El OGAT es la única organización independiente que en la actualidad lleva un subregistro de estos crímenes en Cuba, frente al vacío de información oficial por parte del Estado, que no publica estadísticas sobre feminicidios.