FBI de Miami captura a mujer que huyó tras presunto fraude de $32 millones en fondos COVID

Elaine Angene Escoe, de 41 años, residente en Palm Beach County, Florida, fue capturada en Jamaica y devuelta este sábado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por su presunta participación en un esquema de fraude de más de 32 millones de dólares en fondos federales de alivio por COVID-19.

Escoe había sido incluida en la lista de «Fraudulentos más buscados» del FBI el 8 de junio de 2026 y fue localizada menos de dos meses después viviendo bajo la identidad falsa de «Harley Newman».

La acusación formal contra ella data de 2025, cuando fue imputada por conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para lavar dinero y múltiples cargos sustantivos de ambos delitos.

Una orden federal de arresto fue emitida el 22 de mayo de 2025, pero Escoe no se presentó a su audiencia del 5 de junio de ese año y huyó a Jamaica, donde fue vista por última vez el 3 de junio en Palm Beach County.

Según los registros judiciales, Escoe y sus co-conspiradores presentaron más de 90 solicitudes fraudulentas entre mayo de 2020 y noviembre de 2021 ante programas como el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), el Fondo de Revitalización de Restaurantes (RRF), la Subvención para Operadores de Locales Cerrados (SVOG) y los Préstamos por Desastre por Lesión Económica (EIDL).

Las solicitudes incluían información falsa sobre número de empleados, gastos de nómina e ingresos de negocios, respaldadas con documentos fiscales falsificados y registros bancarios fabricados.

El desglose del fraude asciende a aproximadamente 29.1 millones de dólares en fondos PPP, 1.2 millones en RRF y 3.8 millones en SVOG. En algunos casos, los co-conspiradores cobraban comisiones de hasta el 50% de los fondos obtenidos a nombre de terceros.

Su captura fue el resultado de una operación coordinada entre el FBI, el Servicio de Alguaciles de EE.UU., el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, la Fuerza Constabularia de Jamaica y el Equipo de Aprehensión de Fugitivos de Jamaica, tras recibir una pista sobre su paradero.

El director del FBI, Kash Patel, destacó este sábado que Escoe es la cuarta fugitiva capturada en cinco semanas dentro del programa «Most Wanted Fraudsters».

«En solo cinco semanas, hemos capturado a cuatro personas con cargos combinados de casi 1,800 millones de dólares en fraude, que en total llevaban más de 3,500 días prófugos, cada una escondida en el extranjero», señaló Patel.

Escoe es la única acusada del caso que aún no ha sido juzgada. Sus cinco co-acusados ya fueron condenados: Alfred Davis recibió la pena más severa, con 235 meses de prisión, tras ser declarado culpable en juicio en diciembre de 2025 junto a Cher Davis y Latoya Clark. James McGhow y Gino Jourdan se declararon culpables previamente y recibieron condenas de 42 y 46 meses, respectivamente.

El caso es investigado por la Agencia Residente de West Palm Beach del FBI Miami, con asistencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Miami y la Fiscalía del Estado de Palm Beach County.

El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, fue contundente al referirse a la detención: «Los acusados no pueden escapar de la responsabilidad simplemente saliendo del país. Gracias al trabajo decidido de nuestros socios federales, estatales e internacionales, ella está de regreso en el sur de Florida y ahora enfrentará los cargos en su contra».