FBI de Miami captura a mujer que huyó tras presunto fraude de $32 millones en fondos COVID

Elaine Angene Escoe, de 41 años, residente en Palm Beach County, Florida, fue capturada en Jamaica y devuelta este sábado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por su presunta participación en un esquema de fraude de más de 32 millones de dólares en fondos federales de alivio por COVID-19.
Escoe había sido incluida en la lista de «Fraudulentos más buscados» del FBI el 8 de junio de 2026 y fue localizada menos de dos meses después viviendo bajo la identidad falsa de «Harley Newman».
La acusación formal contra ella data de 2025, cuando fue imputada por conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para lavar dinero y múltiples cargos sustantivos de ambos delitos.
Una orden federal de arresto fue emitida el 22 de mayo de 2025, pero Escoe no se presentó a su audiencia del 5 de junio de ese año y huyó a Jamaica, donde fue vista por última vez el 3 de junio en Palm Beach County.
Según los registros judiciales, Escoe y sus co-conspiradores presentaron más de 90 solicitudes fraudulentas entre mayo de 2020 y noviembre de 2021 ante programas como el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), el Fondo de Revitalización de Restaurantes (RRF), la Subvención para Operadores de Locales Cerrados (SVOG) y los Préstamos por Desastre por Lesión Económica (EIDL).
Las solicitudes incluían información falsa sobre número de empleados, gastos de nómina e ingresos de negocios, respaldadas con documentos fiscales falsificados y registros bancarios fabricados.
El desglose del fraude asciende a aproximadamente 29.1 millones de dólares en fondos PPP, 1.2 millones en RRF y 3.8 millones en SVOG. En algunos casos, los co-conspiradores cobraban comisiones de hasta el 50% de los fondos obtenidos a nombre de terceros.
Su captura fue el resultado de una operación coordinada entre el FBI, el Servicio de Alguaciles de EE.UU., el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, la Fuerza Constabularia de Jamaica y el Equipo de Aprehensión de Fugitivos de Jamaica, tras recibir una pista sobre su paradero.
El director del FBI, Kash Patel, destacó este sábado que Escoe es la cuarta fugitiva capturada en cinco semanas dentro del programa «Most Wanted Fraudsters».
«En solo cinco semanas, hemos capturado a cuatro personas con cargos combinados de casi 1,800 millones de dólares en fraude, que en total llevaban más de 3,500 días prófugos, cada una escondida en el extranjero», señaló Patel.
Escoe es la única acusada del caso que aún no ha sido juzgada. Sus cinco co-acusados ya fueron condenados: Alfred Davis recibió la pena más severa, con 235 meses de prisión, tras ser declarado culpable en juicio en diciembre de 2025 junto a Cher Davis y Latoya Clark. James McGhow y Gino Jourdan se declararon culpables previamente y recibieron condenas de 42 y 46 meses, respectivamente.
El caso es investigado por la Agencia Residente de West Palm Beach del FBI Miami, con asistencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Miami y la Fiscalía del Estado de Palm Beach County.
El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, fue contundente al referirse a la detención: «Los acusados no pueden escapar de la responsabilidad simplemente saliendo del país. Gracias al trabajo decidido de nuestros socios federales, estatales e internacionales, ella está de regreso en el sur de Florida y ahora enfrentará los cargos en su contra».
Preguntas frecuentes sobre el fraude de COVID-19 y la captura de Elaine Angene Escoe
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Elaine Angene Escoe y por qué fue arrestada?
Elaine Angene Escoe es una mujer de 41 años acusada de participar en un esquema de fraude de más de 32 millones de dólares en fondos federales de alivio por COVID-19. Fue capturada en Jamaica y devuelta a Estados Unidos para enfrentar cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y otros delitos relacionados.
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¿Cómo operaba el esquema de fraude de fondos COVID-19?
El esquema consistía en presentar solicitudes fraudulentas de más de 90 fondos federales de ayuda por COVID-19, como el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), el Fondo de Revitalización de Restaurantes (RRF) y otros. Estas solicitudes contenían información falsa sobre empleados, nómina e ingresos, respaldadas por documentos falsificados.
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¿Qué papel desempeñó el FBI en la captura de Elaine Escoe?
El FBI, junto con otras agencias, coordinó una operación para localizar y capturar a Elaine Escoe en Jamaica. Su inclusión en la lista de "Estafadores Más Buscados" ayudó a facilitar su captura en menos de dos meses desde su identificación pública.
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¿Qué consecuencias enfrentan los acusados de fraude de fondos COVID-19?
Los acusados de fraude de fondos COVID-19 enfrentan severas penas de prisión. En el caso de Escoe, sus co-acusados ya han sido condenados a penas que van desde 42 hasta 235 meses de prisión. Estas condenas reflejan la gravedad de los delitos cometidos y el impacto en los fondos destinados a la ayuda pandémica.
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¿Cuál fue el impacto del fraude de fondos COVID-19 en el sur de Florida?
El sur de Florida ha sido identificado como un epicentro del fraude pandémico, con numerosos casos de estafas relacionadas con fondos de ayuda por COVID-19. Este tipo de actividades fraudulentas ha afectado gravemente los recursos destinados a apoyar a las comunidades durante la pandemia.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.