Díaz-Canel felicita a "trabajadores eléctricos" y las redes estallan: "No hay electricidad, nada que celebrar"

Miguel Díaz-Canel felicitó este miércoles a los trabajadores eléctricos de Cuba, pero su mensaje en redes sociales generó una avalancha de críticas y burlas, en medio de los prolongados apagones que afectan al país.

En su publicación, el mandatario escribió: “En el Día del Trabajador Eléctrico, llegue a ellos el abrazo y la felicitación de todo nuestro pueblo. Su consagración y entrega son indispensables para mantener encendida la luz de la Patria.” La publicación superó las siete mil reacciones y más de mil comentarios, muchos de ellos marcados por la ironía ante el contraste entre el discurso presidencial y la realidad energética que vive la isla.

“Es el trabajo más seguro del mundo, esas líneas nunca tienen tensión”, comentó un usuario en alusión al colapso del sistema eléctrico. Otros ironizaron preguntando “¿y la luz pa’ cuándo?”, o afirmando que se trataba de “electricistas sin electricidad, qué parodia”. En general, el tono fue de escepticismo y burla hacia el mensaje oficial. “En qué trabajan si no hay electricidad la mayor parte del tiempo”, escribió otro usuario, mientras que varios añadieron frases como “no hay electricidad, nada que celebrar” o “abrazos mamón, dales buenos sueldos, una buena calidad de vida, cínico”.

En la red X (antes Twitter), las reacciones fueron más abiertamente políticas. “Esto tiene que ser una parodia… qué vergüenza”, escribió un internauta, mientras otro resumió: “y nunca hay luz”. Un comentario replicado cientos de veces señaló: “El cinismo es total. Los trabajadores eléctricos cubanos no sufren por ningún bloqueo inhumano, sufren por 65 años de incompetencia, corrupción y socialismo fracasado.” También se repitieron mensajes que rechazaban el argumento del bloqueo estadounidense como causa de la crisis: “No existe un bloqueo total que impida a Cuba comerciar o desarrollarse. El principal freno de la economía cubana no es EE. UU., sino el modelo comunista centralizado.”

Otros recordaron que el país mantiene relaciones comerciales con más de 160 naciones y apuntaron que “EE. UU. no prohíbe a Cuba comprar electricidad, combustible, repuestos ni tecnología. Cuba puede comprarlo… si paga.” Algunos usuarios se burlaron del mensaje afirmando que “hay trabajadores de electricidad, en un país donde nunca hay electricidad, qué puto chiste”, o preguntando con sarcasmo “para qué quieres cableado si no tenés energía”. Otros fueron más directos: “Normal en Cuba: felicitar la desidia, gente que ni trabaja porque no hay nada que arreglar”, o “han de tener menos trabajo que los sepultureros.”

Entre los mensajes más críticos se leyeron expresiones de indignación hacia el gobernante: “Te queda poco”, escribió uno; otro señaló “estás cagado, Canel”; y varios aludieron a la desigualdad entre la cúpula política y la población: “Si, pero a ti no te falta un buen chuletón cada día en tu mesa. A ti no te llega el bloqueo ni a tus perros sabuesos tampoco. ¿Por qué será?”. Algunos apuntaron también al contexto político actual: “Viven en una isla y no dejan pescar a la gente, el nivel de hijaputez que tienen, les quedan dos semanas. Suerte.”

Pese a que algunos comentarios expresaron apoyo o reconocimiento hacia los trabajadores del sector, la mayoría coincidió en señalar que el mensaje del mandatario resultaba desconectado de la realidad. “Los trabajadores eléctricos no tienen la culpa de los apagones ni del desastre tecnológico”, escribió un usuario, “ellos hacen demasiado, sufren igual que el pueblo. La culpa es de tu régimen, pero tú sigues lanzando consignas y bravatas ridículas.”

El mensaje de Díaz-Canel fue publicado el mismo día en que el sistema eléctrico nacional registraba una de las mayores afectaciones de las últimas semanas. Según datos oficiales, Cuba amaneció el miércoles con apagones generalizados y una disponibilidad de apenas 1.420 megavatios frente a una demanda de 2.050, lo que provocó un déficit de más de 600 MW. Las termoeléctricas de Mariel, Nuevitas, Felton y Antonio Maceo se encontraban parcialmente fuera de servicio por averías, mientras decenas de centrales de generación distribuida estaban paralizadas por falta de combustible y lubricantes. La crisis energética afecta tanto la vida diaria como la producción nacional, con reportes de apagones de más de 10 horas diarias en provincias como Holguín, Camagüey, Villa Clara y Santiago de Cuba.

El contraste entre el mensaje oficial y la realidad del país fue subrayado en decenas de respuestas, donde los usuarios cuestionaron que el gobernante elogiara la “resiliencia” de los trabajadores mientras la mayoría del país permanece a oscuras por los apagones continuos.