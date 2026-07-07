EE.UU. acusa al régimen cubano de tener un solo plan económico: culpar a Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, lanzó este martes un contundente ataque contra el régimen cubano durante una sesión extraordinaria de la Asamblea General convocada a petición de La Habana, y resumió en una frase la estrategia del gobierno de la isla: «Echarle la culpa a los Estados Unidos es el único plan económico que tiene La Habana; es lo único que les queda».

La sesión debatía la apertura de un debate formal sobre el embargo estadounidense, pero Waltz revirtió el argumento desde el inicio: «Se ha hablado mucho del bloqueo hoy, y efectivamente existe un bloqueo ante todos nosotros: el bloqueo que el régimen cubano ejerce de forma despiadada a su propio pueblo, década tras década».

El discurso llegó mientras Cuba atravesaba su tercer colapso total del sistema eléctrico en lo que va de 2026, iniciado el lunes con un déficit de generación de 2,230 MW frente a una demanda de 3,100 MW. Waltz no dejó pasar la ironía: «Qué sorpresa: siempre parece que hay luz y electricidad para el régimen, para la dictadura. Ahora mismo hay electricidad en el complejo de la familia Castro; allí sí que hay luz».

El embajador preguntó ante la Asamblea cómo es posible que no haya combustible para los hospitales pero sí para el jet privado de la familia Castro, y cómo el presidente cubano puede permitirse una corbata Hermès, un reloj Rolex o un bolígrafo Montblanc.

Denunció además que GAESA, el conglomerado militar que controla cerca del 70% de la economía cubana, maneja un fondo fiduciario de 18,000 millones de dólares del que «ni un centavo va al pueblo cubano».

Waltz mencionó por nombre a varios presos políticos ante los delegados del mundo: Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado por «expresión artística»; Fernando Almadévez Rivera, músico preso por escribir canciones que piden libertad; Miguel Castillo Pérez, rapero en cárcel de máxima seguridad; Duanes León Tovero, poeta condenado a 14 años; y los hermanos Jorge y Martín Perdomo, cuya detención la propia ONU ha condenado. «No son violentos, no tienen armas. Lo que llevan es flores y escriben poesía y canciones, y por eso el régimen intenta acabar con ellos metiéndolos en la cárcel», afirmó.

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla interrumpió al diplomático estadounidense en dos ocasiones mediante mociones de orden que la presidencia de la Asamblea rechazó en ambos casos.

En la primera intervención, Rodríguez llamó «mentiroso» a Waltz y le dijo que la ONU «no es un campamento de boinas verdes», comentarios que quedaron registrados en las actas de la reunión.

Waltz también cuestionó la narrativa del «bloqueo total» señalando que barcos salen de puertos de Florida con 500 millones de dólares en mercancías hacia Cuba, y que países como China, Rusia, España, México y la propia ONU han enviado asistencia humanitaria a la isla sin impedimento alguno.

«No hay un bloqueo estadounidense. El único embargo es la guillotina que tiene el régimen sobre las cabezas de sus propios ciudadanos», sentenció.

Denunció además que miles de cubanos están obligados a combatir en Ucrania cuyos salarios van «directamente al régimen», y calificó el envío de médicos al exterior como un «comercio de esclavos» en el que el gobierno retiene los sueldos y amenaza a las familias de los trabajadores.

Pese a la oposición de Washington, la Asamblea aprobó la apertura del debate con 136 votos a favor, nueve en contra y 30 abstenciones, aunque ese resultado es notablemente inferior a los 165 votos que Cuba obtuvo en la votación anual de octubre de 2025, el peor registro en más de tres décadas.

Waltz cerró su intervención con un llamado directo a los delegados: «El mundo no tiene que ayudar al gobierno cubano a esconder su codicia, su corrupción y su incompetencia. Ha llegado la hora de tomar una decisión».