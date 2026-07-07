Elías Amor: «Nunca antes he visto el final del régimen tan cerca»

El economista Elías Amor cerró su cuarto y último programa de análisis de las 176 medidas económicas de Díaz-Canel con la declaración más contundente de toda la serie: «Nunca antes he visto el final tan cerca. Lo estoy viendo ahí».

El fragmento corresponde al tramo final del programa emitido en CiberCuba, conducido por Tania Costa, en el que Amor concluye su revisión de las medidas aprobadas por la Asamblea Nacional el 18 de junio de 2026.

Amor apoya su optimismo en tres hilos que, a su juicio, apuntan en la misma dirección: los movimientos de GAESA para reubicar activos, la presión de las sanciones estadounidenses y la proximidad de las elecciones de medio término de noviembre en Estados Unidos.

Sobre los cambios accionariales en el conglomerado militar, el economista fue directo. «Eso es señal de que se están transmitiendo mensajes muy claros que a lo mejor no los oímos porque no tenemos por qué oírlos, pero que no está parado el cotarro».

También calificó los negocios de GAESA como «hípercapilares» y señaló que la venta de la Terminal de Contenedores del Mariel —traspasada a Coral Marítima S.A. el 1 de julio— es una muestra de la presión real que recibe el régimen.

Esa presión tiene nombre y fecha: GAESA fue sancionado directamente el 7 de mayo de 2026 bajo la Orden Ejecutiva 14404 de Trump, y el 23 de junio Estados Unidos sancionó nuevas entidades vinculadas al conglomerado, entre ellas AUSA, RAFIN S.A. y BFI.

En el plano político, Amor vincula el momento cubano con el calendario electoral estadounidense. «Yo estoy convencido de que las elecciones del mes de noviembre, las llamadas midterm, tanto Marco Rubio que es muy inteligente, como Donald Trump no pueden ir si no van con un buen balance de la situación de Cuba».

Para respaldar su lectura, el economista apela a su propia trayectoria vital. Recuerda que en los años 80, con la perestroika y la glasnost de Gorbachov, muchos esperaban que Cuba siguiera el camino soviético y no ocurrió. Ahora, dice, la situación es distinta.

«Yo he visto caer una dictadura aquí en España y parecía mentira que el franquismo fuera a caer, cayó y desapareció. No volvió a hablarse del franquismo», afirmó, trazando un paralelo directo con la transición española post-Franco.

La comparación no es retórica. Amor, nacido en Cuba en 1958 y residente en España desde 1969, vivió ese proceso de primera mano y lo usa como referente de que las dictaduras, por sólidas que parezcan, pueden colapsar. «Vamos a ver si veo la segunda transición en Cuba también, que me hace mucha más ilusión, claro», añadió.

El economista también respondió con humor a quienes lo acusan de ser demasiado optimista —o de trabajar para la CIA—: «Durante muchísimos años se nos ha acusado mucho de eso y de optimista también me acusan, pero yo es que no quiero mirar la realidad con ojos tristes».

Su mensaje más personal lo reservó para una prima suya: «Le digo: dentro de nada estamos paseando en el malecón libre los dos, porque es verdad, es que esto no hay manera de detenerlo y el régimen lo sabe. Y por tanto como lo saben pues tienen que dar un paso a un lado y como en otras dictaduras dejar que la corriente siga adelante».

El programa cerró con una felicitación a los cubanoamericanos por el 4 de julio, el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos: «250 años de democracia, de libertad y de respeto a la libertad de las personas no los tenemos en muchos sitios del mundo».

El optimismo de Amor se inscribe en un clima más amplio de expectativas. La oposición cubana ratificó en Madrid el 1 de junio un plan de transición en cuatro fases, y expertos como Roberto Fernández Rizo sitúan el inicio de ese proceso el 3 de enero de 2026, cuando se rompió la dependencia económica de Cuba respecto a Venezuela.