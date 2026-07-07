España y Bélgica avanzan a cuartos tras eliminar a Portugal y Estados Unidos

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El lunes cerró la penúltima jornada de octavos de final del Mundial 2026 con dos resultados que casi completaron el cuadro de los ocho mejores: España derrotó 1-0 a Portugal en Dallas y Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos en Seattle.

En el AT&T Stadium de Dallas, el clásico ibérico fue un duelo de escasas ocasiones. La Roja monopolizó la posesión frente a un conjunto luso replegado que apostó por el contragolpe, y la diferencia llegó gracias a un tanto de Mikel Merino, que aprovechó una de las pocas oportunidades claras del encuentro para sentenciar el partido.

El duelo individual entre Lamine Yamal y Nuno Mendes fue uno de los grandes atractivos del partido, aunque el lateral portugués terminó lesionado y el joven atacante español no logró desequilibrar como en presentaciones anteriores.

La eliminación supuso el adiós mundialista de Cristiano Ronaldo, quien confirmó entre lágrimas que el Mundial 2026 fue su último torneo de este tipo, cerrando así 20 años de participación en Mundiales —desde Alemania 2006— con 27 partidos y 11 goles.

«Triste por salir así del Mundial. Como dije ayer, lo he dado todo, y salgo con la conciencia tranquila», declaró el astro portugués de 41 años.

Ronaldo añadió: «Esta es la vida de un futbolista. Hay que seguir. Fue mi último mundial, sí. Pero sobre lo demás hay tiempo para pensar, estar con mi familia y no decir las cosas en caliente».

En el Lumen Field de Seattle, Bélgica no dejó margen para la sorpresa y fue ampliamente superior de principio a fin ante los anfitriones estadounidenses.

Charles De Ketelaere firmó un doblete, mientras que Hans Vanaken y Romelu Lukaku completaron la goleada para los Diablos Rojos, dirigidos por Domenico Tedesco.

Estados Unidos, que llegaba ilusionado tras liderar el Grupo D y vencer a Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos, nunca encontró respuestas al poderío ofensivo belga y se despidió del torneo ante su propio público.

Con esta victoria, Bélgica completó además la eliminación de los tres países anfitriones del torneo: Estados Unidos, México y Canadá, ninguno de los cuales llegó a cuartos de final.

España llegó al torneo como vigente campeona de la Eurocopa 2024 y venía de golear 3-0 a Austria en dieciseisavos, manteniendo su portería imbatida. Bélgica, por su parte, protagonizó una épica remontada ante Senegal en la ronda anterior, pasando de 0-2 a ganar 3-2 en prórroga.

Ambas selecciones se medirán en uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final el viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con transmisión por DAZN en España y FOX en Estados Unidos.