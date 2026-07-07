Bélgica elimina a Estados Unidos y el Mundial 2026 se queda sin ningún país anfitrión

Vídeos relacionados:

Bélgica derrotó este lunes a Estados Unidos por 4-1 en los octavos de final del Mundial 2026 disputado en el Lumen Field de Seattle, dejando al equipo local fuera del torneo que organiza como país sede y completando la eliminación de los tres anfitriones del campeonato.

El partido arrancó con dominio belga desde el inicio. Charles De Ketelaere abrió el marcador en el minuto nueve y, tras el empate transitorio de Malik Tillman en el 31', el mismo De Ketelaere respondió apenas dos minutos después para devolver la ventaja a los suyos antes del descanso. La reacción estadounidense nunca llegó: Hans Vanaken, quien había ingresado en el 21' por Onana, amplió la diferencia al 57', y Romelu Lukaku cerró la goleada en el tiempo de descuento para sentenciar el 4-1.

Las estadísticas reflejan con claridad por qué ganó Bélgica: aunque Estados Unidos tuvo mayor posesión (56% frente a 44%), los belgas generaron el doble de tiros (14 contra siete) y triplicaron los disparos a puerta (seis contra dos). Los estadounidenses acumularon 11 faltas y dos tarjetas amarillas —McKennie en el 35' y Tillman en el 69'—, mientras Bélgica no vio ninguna cartulina.

Folarin Balogun, máximo goleador de Estados Unidos en el torneo con cuatro tantos, disputó el partido tras la polémica revocación de su tarjeta roja por parte de la FIFA, que anuló la sanción el domingo después de que el presidente Donald Trump llamara al presidente del organismo, Gianni Infantino. Balogun no marcó.

La derrota de Estados Unidos cierra un capítulo inédito en la historia de los Mundiales: por primera vez, los tres países anfitriones de un mismo torneo quedan eliminados antes de los cuartos de final. Canadá fue la primera en caer; México perdió el sábado 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México; y ahora Estados Unidos cae en su propia casa. Los cuartos de final se disputarán en Dallas y Los Ángeles, pero sin el equipo local.

Para Bélgica, la victoria tiene además un sabor de revancha histórica: ya había eliminado a Estados Unidos en los octavos del Mundial de Brasil 2014 con un 2-0 en prórroga, y en marzo de este año los había goleado 5-2 en un amistoso en Atlanta.

Con este resultado, Bélgica avanza a cuartos de final del Mundial 2026, mientras que la selección dirigida por Mauricio Pochettino cierra su participación en el torneo que organizó, sin poder repetir la hazaña de Corea-Japón 2002, la última vez que Estados Unidos había superado una ronda eliminatoria.