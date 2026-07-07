España vs Bélgica en cuartos del Mundial 2026: fecha, sede y cómo llegaron al cruce

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España y Bélgica se medirán en los cuartos de final del Mundial 2026 el viernes 10 de julio a las 19:00 UTC (15:00 hora de Cuba) en el Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium) de Inglewood, California, en uno de los cruces más atractivos de la ronda.

El emparejamiento quedó confirmado tras que ambas selecciones superaron sus respectivos octavos de final con victorias por la mínima: España eliminó a Portugal el lunes con un gol de Mikel Merino en el minuto 91, y Bélgica derrotó a Estados Unidos este lunes en el Lumen Field de Seattle con un tanto de Charles De Ketelaere (1-0).

La Roja llega al cruce como una de las selecciones más sólidas del torneo. Terminó primera del Grupo H con siete puntos y sin encajar un solo gol en la fase de grupos, con victorias ante Arabia Saudita (4-0) y Uruguay (1-0), además de un empate ante Cabo Verde (0-0).

En la eliminatoria directa, España no bajó el nivel ante Austria: goleó 3-0 en dieciseisavos con un doblete de Mikel Oyarzabal y un tanto de Pedro Porro, con Lamine Yamal elegido mejor jugador del partido. Luego, en un duelo de máxima tensión ante Portugal, Merino apareció en el descuento para sellar el pase a cuartos y despedir a Cristiano Ronaldo del torneo.

España llega así invicta al cruce, sin haber encajado ningún gol en la fase de grupos, con una generación que combina la explosividad de Lamine Yamal (18 años) con la experiencia de veteranos como Oyarzabal y el propio Merino.

Bélgica, por su parte, tuvo un recorrido más irregular pero demostró carácter en los momentos decisivos. Terminó primera del Grupo G con cinco puntos tras empatar ante Egipto (1-1) e Irán (0-0) y golear a Nueva Zelanda (5-1).

En dieciseisavos, los belgas protagonizaron una remontada épica ante Senegal: perdían 0-2 y terminaron ganando 3-2 en la prórroga con un penalti de Youri Tielemans en el minuto 124. Ante Estados Unidos en octavos, el gol de De Ketelaere bastó para avanzar en un partido que también estuvo marcado por la polémica: Bélgica había impugnado ante la FIFA la decisión de permitir jugar al delantero estadounidense Folarin Balogun, aunque finalmente ganó el encuentro.

La selección belga presenta ahora una generación en transición, alejada ya de la llamada «generación dorada» de años anteriores, pero con jugadores de nivel como Tielemans y De Ketelaere que han respondido en los momentos clave del torneo.

El único antecedente mundialista entre ambas selecciones data de México 1986, cuando Bélgica eliminó a España en cuartos de final tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario y ganar 5-4 en la tanda de penales. Cuarenta años después, ambas selecciones vuelven a cruzarse en la misma fase, esta vez en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El ganador del partido avanzará a las semifinales del Mundial 2026.