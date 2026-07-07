Antonela a Messi tras victoria de Argentina: «Ya no quedan palabras»

Antonela y sus hijos celebraron el triunfo de Argentina y Messi

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Antonela Roccuzzo volvió a rendirse ante Lionel Messi este martes con un mensaje que resume lo que millones de fanáticos sienten: «Vamos Argentina @leomessi ya no quedan palabras », escribió la rosarina en Instagram tras la épica remontada albiceleste ante Egipto (3-2) en los octavos de final del Mundial 2026.

El post, publicado desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, muestra a Antonela junto a sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro— en las tribunas, todos vestidos con la camiseta número 10 de la Selección Argentina.

El partido fue de los más dramáticos del torneo hasta la fecha. Egipto se puso 2-0 arriba con goles de Yasser Ibrahim en el minuto 15 y Mostafa Zico en el 67, mientras Argentina sufrió además un penal fallado por Messi —atajado por el arquero Mostafa Shobeir— y un tiro libre que pegó en el palo.

La remontada llegó en los últimos minutos: Cristian Romero descontó en el 79', Messi anotó el empate en el 83' y Enzo Fernández cerró el marcador para el 3-2 definitivo, desatando una celebración colectiva en el campo que quedó inmortalizada en las imágenes del post.

Con ese tanto, Messi alcanzó los 20 goles históricos en Copas del Mundo, consolidándose como el máximo goleador masculino de la historia del torneo.

El «ya no quedan palabras» de Antonela no es una frase aislada, sino el punto más alto de una serie de mensajes emotivos que ha publicado a lo largo del torneo.

Tras el hat trick de Messi ante Argelia el 17 de junio, Antonela escribió en Instagram: «¡¡¡Vamoooos Argentina!!!! Con vos siempre @leomessi!!!! ¡¡¡Sos increíble!!!».

Tras el doblete ante Austria el 22 de junio, su publicación superó los 4,3 millones de likes con el mensaje: «Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez. Te amo».

Antonela ha estado presente en todos los partidos de Argentina en el Mundial 2026, siempre desde las gradas junto a sus hijos, convirtiéndose en un fenómeno paralelo al rendimiento deportivo de su esposo.

El post de este martes acumuló más de 1,4 millones de likes y cerca de 18,000 comentarios en pocas horas, reflejo del impacto que genera cada aparición pública de la pareja durante el torneo.

Argentina avanza a cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del duelo entre Colombia y Suiza, con Messi como máximo goleador del torneo y una afición —encabezada por su propia familia— que ya no encuentra palabras para describir lo que está viviendo.