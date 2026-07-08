EE.UU. en la ONU: «El pueblo cubano tiene derecho a la libertad»

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, protagonizó este martes un tenso enfrentamiento con la delegación cubana durante una sesión extraordinaria de la Asamblea General convocada por el régimen para debatir el embargo estadounidense, y aprovechó la tribuna para denunciar la represión, exhibir fotografías de presos políticos y declarar que «el pueblo cubano tiene derecho a la libertad».

La sesión se celebró mientras Cuba atravesaba un nuevo apagón total en toda la isla, el tercero en lo que va de 2026, iniciado el lunes cuando la generación eléctrica cayó a 935 MW frente a una demanda de 3,100 MW.

Waltz abrió su intervención invirtiendo el argumento central del régimen: «Se ha hablado mucho del bloqueo hoy, y efectivamente existe un bloqueo ante todos nosotros: el bloqueo que el régimen cubano ejerce de forma despiadada a su propio pueblo, década tras década».

Señaló la paradoja del apagón con ironía directa: «Tristemente, Cuba vuelve a estar en la oscuridad. Qué sorpresa: siempre parece que hay luz y electricidad para el régimen, para la dictadura. Ahora mismo hay electricidad en el complejo de la familia Castro».

Antes de que pudiera continuar, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla interrumpió mediante una moción de orden, llamando al embajador «mentiroso» y afirmando: «Esto es la Asamblea General de Naciones Unidas, no es un campamento de boinas verdes».

La presidencia de la Asamblea rechazó la interrupción y devolvió la palabra a Waltz, quien respondió: «La verdad ofende, y la verdad no es una falta de respeto». Rodríguez intentó interrumpir en una segunda ocasión con idéntico resultado.

Waltz exhibió ante la Asamblea fotografías y nombres de presos políticos cubanos: Luis Manuel Otero Alcántara, artista visual en prisión de máxima seguridad cuya condena de cinco años vence el próximo jueves; Maykel Osorbo, músico y coautor de «Patria y Vida», condenado a nueve años; el rapero Miguel Castillo Pérez; el poeta Duanes León, con 14 años de condena; y los hermanos Jorge y Martín Perdomo, cuya detención la propia ONU había condenado y pedido su liberación.

«No son violentos, no tienen armas. Lo que llevan es flores, y escriben poesía y canciones, y por eso el régimen intenta acabar con ellos metiéndolos en la cárcel», afirmó Waltz, recordando que más de 800 personas fueron encarceladas tras las protestas del 11 de julio de 2021, cuyo quinto aniversario se cumple este mes.

El embajador desmontó el argumento del embargo señalando que asistencia de Canadá, China, la Unión Europea, España y la propia ONU llega a la isla sin impedimento, y que EE.UU. aporta más de 100 millones de dólares anuales en ayuda distribuida junto al Vaticano y la Iglesia Católica.

Acusó además a GAESA, la unidad del ejército cubano que controla la mitad de la economía, de manejar un fondo fiduciario de 18,000 millones de dólares sin que «ni un centavo vaya al pueblo cubano», y denunció que miles de cubanos son enviados a combatir en Ucrania cuyos salarios van «directamente al régimen».

Fue categórico sobre el propósito de la sesión: «Echarle la culpa a los Estados Unidos es el único plan económico que tiene La Habana. Es lo único que les queda».

La Asamblea aprobó la apertura del debate con 136 votos a favor, nueve en contra y 30 abstenciones, cifra muy inferior a los 165 votos que Cuba obtuvo en octubre de 2025, el peor registro en más de tres décadas.

Waltz cerró con un llamado directo a las delegaciones: «Estén del lado del pueblo cubano, no estén con el régimen que ha quebrado ese país. No pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ha llegado la hora de tomar una decisión».