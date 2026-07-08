Chuleta de cerdo a casi 130 dólares: así son los precios en nueva tienda en dólares en La Habana

Precios en dólares en las tiendas de Cuba (Ilustración) Foto © CiberCuba/Sora

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Una nueva tienda en dólares abrió este martes en la galería del hotel Comodoro de La Habana con precios que la inmensa mayoría de los cubanos no puede costear: chuleta de cerdo a casi 130 dólares por pieza, carrillera de res a 100 dólares y chuletón de ternera a 65, según reportó el medio independiente 14ymedio.

El establecimiento opera bajo la marca Supermix, aunque el grupo Caracol —vinculado al Ministerio de Turismo— lo anunció en redes sociales el fin de semana sin mencionar ese nombre.

Detrás del negocio están Cimex, filial del conglomerado militar Gaesa, e Inversiones Pucara S.A. (Ipsa), empresa creada en Panamá con accionistas españoles que lleva operando en Cuba desde 1997.

La inauguración, sin embargo, no pudo haber comenzado peor: las cajas registradoras aparecieron desconfiguradas, era imposible pagar con tarjeta y el área de carnicería no tenía cambio en efectivo.

«Los informáticos están trabajando para resolver el problema», advertía una empleada a los clientes en la entrada.

El trabajador del mostrador cárnico, ante la falta de monedas, llegó a preguntar: «¿Tienes un dólar suelto? Te lo voy a agradecer».

Más allá de los fallos técnicos del primer día, lo que define al establecimiento son sus precios.

El salmón noruego ahumado supera los 100 dólares el paquete de kilo y medio; las colas de gambón peladas cuestan 18 dólares los 400 gramos; y la pechuga de pollo brasileña se vende a ocho dólares el kilogramo.

Productos básicos como la leche en polvo alcanzan más de 10 dólares el kilo, cuando en otras tiendas en divisas ronda los ocho.

El litro de aceite sale a 3,50 dólares frente a los 2,35 o 2,50 habituales, y un desodorante llega a cuatro dólares cuando en otros establecimientos vale poco más de uno.

«La carne es de alta gama, nada de picadillo o perritos, y hay mariscos. Esta tienda está pensada para otro tipo de público, más vip», resumió un cliente que visitó el lugar, según recoge 14ymedio.

Una jubilada de Centro Habana con una hija en España lamentó: «La leche en polvo es más cara aquí que en otras tiendas, cuesta más de 10 dólares el kilo».

El contraste con la realidad económica de la mayoría de los cubanos es brutal. El salario medio en la isla equivale a entre 10 y 16 dólares mensuales al cambio informal, con el dólar cotizando alrededor de 700 pesos cubanos.

La tienda también llama la atención por sus medidas de seguridad: los empleados introducen los bolsos de los clientes en bolsas de tela negra cerradas con candado durante toda la visita. Las bolsas de compra no son gratuitas; se venden a tres dólares la pieza.

En cuanto a los métodos de pago, el cartel en la puerta indica que, cuando el sistema funcione, se aceptarán la tarjeta rusa Mir, la china Union Pay, la prepago Clásica y plásticos nacionales cubanos.

Visa y Mastercard dejaron de operar en Cuba el pasado 6 de junio tras las sanciones impuestas por la administración Trump al banco procesador vinculado a Fincimex.

Supermix ya había abierto una sucursal en los bajos del edificio Focsa hace aproximadamente un año, siguiendo el mismo modelo de comercio en divisas de alta gama. El día de la inauguración en el Comodoro solo se contabilizaron cuatro clientes durante la mañana, uno de ellos extranjero.

Un anciano en la puerta del establecimiento lo resumió con una frase que condensa la realidad de millones de cubanos: «Se llama de distinta manera pero es todo lo mismo. La mayoría no nos lo podemos permitir».