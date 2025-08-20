Régimen cubano abre nueva tienda en dólares en emblemático rascacielos habanero

Vídeos relacionados:

El histórico edificio Focsa, en El Vedado habanero, acaba de estrenar un supermercado dolarizado que marca otro paso en la creciente dependencia del régimen cubano hacia la moneda estadounidense.

El local, gestionado por CIMEX —filial del conglomerado militar GAESA— en alianza con la empresa española Inversiones Pucara S.A. (Ipsa), abrió sus puertas esta semana en medio de expectativas y críticas, según reportó el diario independiente 14ymedio.

El mercado, que lleva el sello de la marca Supermix Market, ya cuenta con estantes repletos de productos importados, desde embutidos y lácteos hasta comida para mascotas.

Sin embargo, el atractivo de la oferta se ve empañado por las dificultades en el pago: la conexión bancaria está interrumpida y las cajeras solo reciben billetes verdes en efectivo. Ante la falta de monedas, los clientes reciben caramelos o chocolates como vuelto, aseguró el citado medio.

Los precios “entre medios y altos”, según compradores consultados, evidencian la exclusividad de un comercio inaccesible para la mayoría de los cubanos, cuyo salario promedio no supera los 20 dólares mensuales en el mercado informal.

La escena resulta aún más contradictoria al ubicarse en un inmueble que en los años 50 simbolizó el esplendor de la burguesía cubana y que, tras 1959, fue nacionalizado para alojar a altos funcionarios y aliados del régimen.

El supermercado no solo refleja la dolarización parcial impulsada por La Habana desde enero pasado, sino también la creciente influencia de compañías extranjeras en un mercado dominado por el sector militar.

Ipsa, con sede en Panamá y presencia en la Isla desde 1997, se ha consolidado como proveedor de vinos, alimentos y bebidas internacionales, compitiendo incluso con marcas nacionales debilitadas por la crisis productiva.

Entre apagones y carencias generalizadas, el resplandor del nuevo mercado en los bajos del Focsa contrasta con la oscuridad que domina al resto del país.

Expansión de las tiendas dolarizadas en Cuba

La apertura del supermercado en los bajos del Focsa se inserta en una tendencia creciente hacia la dolarización del comercio minorista en Cuba.

Desde inicios de 2025, el gobierno ha impulsado la creación y reapertura de decenas de establecimientos que solo aceptan divisas, profundizando la brecha entre quienes tienen acceso al dólar y la mayoría de la población que depende del devaluado peso cubano.

En febrero, el Ministerio de Comercio Interior anunció la inauguración de 50 nuevas tiendas dolarizadas en todo el país, mientras que poco después abrió discretamente en Holguín el local “Las Maravillas”, con productos de perfumería, limpieza y artículos para bebés.

Ese mismo mes, CiberCuba reportó que el Centro Comercial Altahabana, en La Habana, comenzó a operar exclusivamente en dólares, con pagos permitidos en efectivo, tarjetas internacionales o tarjetas prepago locales.

Para marzo, la política de reaperturas ya consolidaba un circuito de comercio en divisas que dejaba fuera al CUP y al MLC. En mayo, el número de establecimientos que operaban únicamente en dólares superaba los 85 en toda la Isla, de acuerdo con reportes de prensa.

El fenómeno se ha acentuado con el paso de los meses. En julio, CiberCuba advirtió que la dolarización de productos alimentarios y básicos seguía expandiéndose, mientras el uso del MLC caía de manera acelerada.

Esta tendencia confirma que el acceso a bienes esenciales está cada vez más condicionado por la capacidad de obtener dólares estadounidenses, lo que profundiza la desigualdad social en el país.

GAESA y el nuevo supermercado en dólares, ¿fragmento de un imperio militar?

La inauguración del mercado en los bajos del Focsa no es un hecho aislado, sino parte de un entramado más amplio que se enmarca en la estrategia económica del conglomerado militar GAESA.

Recientes filtraciones de documentos financieros internos —alcanzados por el Miami Herald y analizados por CiberCuba— revelan un imperio con activos líquidos superiores a los 18,000 millones de dólares, consolidando a GAESA como el verdadero motor económico del régimen, por encima incluso de las reservas del Estado.

Estas revelaciones muestran cómo GAESA acumula liquidez —más del 76 % en dólares—, no paga impuestos en divisas y recibe continuos subsidios estatales, operando con total impunidad y sin supervisión ciudadana ni auditoría independiente.

CIMEX, una de sus principales filiales y socia en esta nueva tienda, forma parte de esta estructura, lo que sugiere que el establecimiento del Focsa no solo responde a una estrategia comercial, sino también a una expansión del control militar sobre el comercio en moneda dura.

El contraste es flagrante: mientras el país sufre apagones masivos, escasez de alimentos, medicamentos y salarios mínimos que apenas superan los 16 dólares mensuales, GAESA concentra fortunas inmensas sin rendir cuentas.

Esta estructura ha sido descrita por analistas como una "oligarquía cleptocrática", un Estado dentro del Estado que prioriza sus beneficios monetarios sobre la satisfacción de las necesidades más urgentes de la población.

En este contexto, la nueva tienda dolarizada del Focsa no es solo otro comercio exclusivista: es la materialización de la estrategia económica de un conglomerado militar amparado por el poder político, que consolida su dominio y expande su presencia en la vida cotidiana con la apertura de espacios destinados únicamente a quienes tienen acceso a divisas.