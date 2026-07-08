Madre de jefa de Prensa de Díaz-Canel carga contra «El Cangrejo»: «¿Alguien pudiera mandarlo a callar?»

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María del Carmen Hernández Carús, madre de la jefa de Comunicación del Palacio de la Revolución, Leticia Martínez Hernández, publicó este miércoles en Facebook un texto contundente contra Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo», en el que le exige que abandone el papel de negociador que se ha arrogado sin cargo oficial alguno.

El detonante fue la entrevista que el nieto de Raúl Castro concedió al diario estadounidense USA Today, en la que declaró: «Puedo negociar con cualquier persona designada por EE.UU. Si se me da la oportunidad, claro que con Trump».

Captura Facebook

Hernández Carús, que se presenta como «ciudadana de este país, simplemente eso soy», lanzó una serie de preguntas directas: «¿Por qué alguien entrevista a Raúl Guillermo sobre el tema Cuba? ¿Por qué este joven se deja entrevistar y asume un rol que no le corresponde?»

Su crítica fue aún más afilada al señalar que Rodríguez Castro carece de la formación necesaria para esas funciones: «¿Alguien pudiera bajar de la nube a este muchacho? ¿Alguien pudiera mandarlo a callar? ¿Alguien pudiera decirle que esa no es labor de un guardaespaldas?»

Y añadió con ironía: «¿Alguien pudiera decirle que las balas para esas negociaciones no se compran en un mercado agropecuario?»

La publicación resulta especialmente llamativa porque su autora es la madre de una de las principales voceras del régimen de Miguel Díaz-Canel, conocida por defender al régimen en redes sociales y por llamar «bandido» al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en junio pasado.

Hernández Carús también apuntó a una posible lectura política de fondo: «No sé si es obra de los enemigos de Cuba, para decir que solo la familia de apellido Castro puede tener voz en Cuba y por tanto no tomar en cuenta al presidente y al resto de los compañeros de relaciones exteriores».

Rodríguez Castro, de 42 años, es hijo de Débora Castro Espín —hija mayor de Raúl Castro— y del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exjefe del conglomerado empresarial militar GAESA. Su apodo, «El Cangrejo», proviene de haber nacido con polidactilia.

Sin ningún cargo en el gobierno cubano, ha actuado durante más de dos décadas como guardaespaldas y asistente personal de su abuelo, pero desde principios de 2026 emergió como canal informal entre la cúpula del régimen y la administración Trump.

Según reportes, se reunió con Rubio en enero y febrero de 2026, envió una carta con propuestas económicas a Trump en abril —interceptada por agentes de Aduanas en Miami— y recibió al director de la CIA, John Ratcliffe, en La Habana en mayo pasado.

La entrevista con USA Today fue su primera aparición pública en un medio estadounidense y desató una ola de indignación en Cuba, donde muchos cuestionaron que el futuro del país pudiera depender de alguien sin mandato popular ni formación diplomática, y que además vive en la opulencia mientras la población sufre apagones y escasez.

En la entrevista, Rodríguez Castro mencionó a Díaz-Canel apenas tres veces y lo llamó «Miguelito», un detalle que fue interpretado como una señal de dónde reside el poder real en la isla.

Hernández Carús ya había protagonizado polémicas anteriores en redes: protestó por los apagones en diciembre de 2024, criticó las tarifas de ETECSA en mayo de 2025 y defendió a su hija tras una disputa con el cantautor Silvio Rodríguez en marzo de 2025.

Esta es, sin embargo, una de las pocas veces que arremete directamente contra un miembro de la élite castrista.

Cerró su publicación con una frase que resume su postura: «Yo me atrevo a decirlo aquí abiertamente porque fui, soy y seré un alma libre, en la calle lo dice mucha gente. ¡Zapatero a su zapato!»