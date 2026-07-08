Suiza elimina a Colombia en los octavos de final del Mundial 2026

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Suiza eliminó a Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 al imponerse 4-3 en la tanda de penales, tras un empate sin goles que se mantuvo durante los 90 minutos reglamentarios y la prórroga completa de 30 minutos.

El partido se disputó este martes en el BC Place de Vancouver, con inicio a las 16:00 hora de Cuba.

El encuentro fue de escasa producción ofensiva en ambos bandos. Colombia dominó ligeramente con 51% de posesión y generó cinco tiros, aunque solo uno fue a puerta. Suiza, con apenas dos disparos, los colocó ambos entre los tres palos. Los córners también favorecieron a los colombianos (cuatro contra uno), pero ninguno de los equipos logró convertir en el tiempo reglamentario ni en la prórroga.

El partido estuvo marcado por las tarjetas amarillas: Granit Xhaka (min. 51) y Denis Zakaria (min. 59) vieron la cartulina por Suiza, mientras que Luis Suárez (min. 60) y Davinson Sánchez (min. 95) la recibieron por Colombia.

Uno de los momentos más comentados llegó en el minuto 66, cuando el técnico colombiano Néstor Lorenzo retiró a James Rodríguez y a Jhon Arias para dar entrada a Juan Quintero y Jordi Campaz. En el minuto 119, con el marcador aún en cero, ingresó Yerry Mina en lugar de Lucumí, buscando ser un factor en la definición desde los once metros.

En la tanda de penales, Quintero abrió el marcador para Colombia y Xhaka respondió por Suiza. El turno de Davinson Sánchez fue clave: su disparo no entró, dejando a Colombia en desventaja. Amdouni amplió la ventaja suiza, Campaz descontó para los cafeteros, pero el fallo de Manuel Akanji mantuvo la emoción hasta el final. Con el marcador 4-3 a favor de los helvéticos, Colombia quedó fuera del torneo.

Los colombianos llegaban a este cruce como líderes invictos del Grupo K con siete puntos, y habían superado a Ghana 1-0 en dieciseisavos gracias a un gol de Jhon Arias. Suiza, por su parte, venía de eliminar a Argelia 2-0 con goles de Embolo y Ndoye, en lo que fue su primera victoria en una ronda de eliminación directa en un Mundial en 88 años.

Con el pase a cuartos de final asegurado, Suiza se medirá a Argentina el sábado 11 de julio en Kansas City. Los albicelestes avanzaron este martes tras remontar a Egipto 3-2 en sus propios octavos de final.