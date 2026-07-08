Díaz-Canel: «No albergamos animadversión hacia los Estados Unidos»

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Miguel Díaz-Canel aprovechó este martes una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU para difundir en sus redes sociales un mensaje de tono conciliador hacia Washington, afirmando que Cuba «no alberga animadversión hacia ningún país o pueblo, incluyendo los Estados Unidos».

El gobernante cubano publicó el mensaje en Facebook y X en respaldo al discurso pronunciado por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla ante el organismo multilateral, donde el jefe de la diplomacia cubana denunció el embargo estadounidense como un «acto de genocidio» y un «castigo colectivo».

«Somos una nación amante y defensora de la paz, el diálogo y el multilateralismo. No somos una amenaza para nadie», escribió Díaz-Canel.

El video que acompañó la publicación condensa el argumento central del régimen: «Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí, la nación amenazada es Cuba».

La sesión fue convocada por La Habana bajo el Tema 38 de la agenda de la Asamblea General, dedicado a la necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

El debate fue aprobado con 136 votos a favor, nueve en contra y 30 abstenciones.

Entre los países que votaron en contra figuraron Estados Unidos, Argentina, Israel, Costa Rica, República Checa, Macedonia del Norte, Marruecos, Paraguay y Ucrania.

Ese respaldo, aunque mayoritario, representa un retroceso diplomático significativo para el régimen: en la votación anual de octubre de 2025, Cuba había obtenido 165 votos a favor, el resultado más alto en décadas. La caída a 136 apoyos es el peor registro en más de treinta años y refleja el impacto de la campaña diplomática de la administración Trump.

Rodríguez Parrilla cifró los daños del embargo en 8,103 millones de dólares entre marzo de 2025 y febrero de 2026, y denunció lo que llamó un «cerco energético» equivalente a un bloqueo naval.

Durante la sesión, el canciller intentó interrumpir dos veces al embajador estadounidense Mike Waltz mediante mociones de orden, llegando a llamarlo «mentiroso», pero la presidencia de la Asamblea rechazó ambas objeciones.

Waltz no cedió. «La verdad ofende, y la verdad no es una falta de respeto», respondió el diplomático estadounidense.

En su intervención, Estados Unidos denunció ante la ONU que más de 800 presos políticos permanecen detenidos en Cuba y que más de 96,000 cirugías —incluidas 11,000 de menores— han sido aplazadas a causa del colapso energético.

El tono pacifista de Díaz-Canel contrasta con sus propias declaraciones de apenas cinco días antes. En una entrevista con Sky News el 2 de julio, el gobernante cubano afirmó: «No vamos a entregar nuestra soberanía... estamos dispuestos a luchar hasta la última gota de sangre».

Esa dualidad —víctima del embargo ante el mundo, resistencia heroica hacia adentro— define la estrategia comunicacional del régimen en medio de la mayor escalada de tensiones con Washington en décadas.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba, incluyendo medidas personales contra el propio Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza y Alejandro Castro Espín.

El país atraviesa además su crisis energética más grave, con apagones que superan las 20 horas diarias y un déficit de generación de hasta 2,174 MW, agravado por la interrupción de los envíos de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro y la suspensión de las ventas mexicanas por temor a represalias de Washington.

Uganda intervino en la sesión en nombre de los 121 Estados del Movimiento de Países No Alineados para exigir el levantamiento del embargo, mientras el régimen cubano intentaba presentar el resultado de la votación como una victoria diplomática que, en los números, cuenta una historia diferente.