EE.UU. pide en la ONU ponerse del lado del pueblo cubano, no del régimen que quebró al país

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, lanzó este martes un duro desafío a la comunidad internacional al pedir a los países miembros de la ONU que dejen de respaldar al régimen cubano y se posicionen del lado de la población de la isla.

«Estén del lado del pueblo cubano, no estén con el régimen que ha quebrado a ese país. No pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ha llegado la hora de tomar una decisión», afirmó durante una sesión extraordinaria de la Asamblea General convocada a petición de La Habana para debatir el embargo estadounidense.

Su intervención coincidió con el tercer colapso nacional del sistema eléctrico registrado en Cuba en lo que va de 2026, una circunstancia que el diplomático utilizó para cuestionar el discurso oficial del régimen.

«Se ha hablado mucho del bloqueo hoy, y efectivamente existe: el bloqueo que el régimen cubano ejerce de forma despiadada contra su propio pueblo, década tras década», sostuvo.

Waltz recordó que millones de cubanos permanecían sin electricidad mientras se celebraba la sesión y contrastó esa situación con las condiciones de la élite gobernante.

«Qué sorpresa: siempre parece que hay luz y electricidad para el régimen, para la dictadura. Ahora mismo hay electricidad en el complejo de la familia Castro; allí sí que hay luz», afirmó.

El embajador cuestionó cómo, en medio de la crisis energética, los hospitales enfrentan escasez de combustible mientras las estructuras del poder mantienen servicios esenciales.

Los presos políticos, protagonistas de su intervención

Buena parte del discurso estuvo dedicada a denunciar la situación de los presos políticos cubanos.

Ante la Asamblea General mencionó al artista Luis Manuel Otero Alcántara, cuya condena concluye el próximo 9 de julio; al músico Fernando Almadévez Rivera; al rapero Miguel Castillo Pérez; al poeta Duanes León Tovero, condenado a 14 años de prisión; y a los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo.

«No son violentos. No tienen armas. Lo que llevan son flores y escriben poesía y canciones. Y por eso el régimen intenta acabar con ellos metiéndolos en prisión», declaró.

También recordó que este mes se cumplen cinco años de las protestas del 11 de julio de 2021, tras las cuales cientos de manifestantes fueron encarcelados. Según citó, actualmente permanecen 775 presos políticos en Cuba, de ellos 338 condenados por las protestas del 11J.

«El único embargo es el que impone el régimen»

El representante estadounidense rechazó la narrativa oficial sobre el embargo y aseguró que Cuba recibe asistencia procedente de Canadá, China, España, Rusia, la Unión Europea y la propia ONU, además de más de 100 millones de dólares anuales en ayuda humanitaria aportados por Estados Unidos en coordinación con el Vaticano y la Iglesia Católica.

«No hay un bloqueo estadounidense. El único embargo es la guillotina que tiene el régimen sobre las cabezas de sus propios ciudadanos», afirmó.

Asimismo, acusó a GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, de administrar activos estimados en 18.000 millones de dólares sin que esos recursos beneficien a la población.

También denunció que el régimen retiene parte de los salarios de los profesionales enviados al extranjero y acusó a las autoridades de enviar cubanos a combatir en Ucrania.

Bruno Rodríguez intentó interrumpir el discurso

Durante la intervención, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla interrumpió en dos ocasiones a Waltz mediante mociones de orden, calificándolo de «mentiroso» y afirmando que la sede de Naciones Unidas «no es un campamento de boinas verdes».

La presidencia de la Asamblea rechazó ambas objeciones al recordar que el reglamento no permite utilizar ese mecanismo para debatir el contenido de un discurso.

Al recuperar la palabra, Waltz respondió: «La verdad ofende, y la verdad no es una falta de respeto».

Al finalizar la sesión, la Asamblea General aprobó la apertura del debate solicitado por Cuba con 136 votos a favor, nueve en contra y 30 abstenciones, un respaldo considerablemente inferior a los 165 votos obtenidos por La Habana en la votación anual sobre el embargo celebrada en octubre de 2025.