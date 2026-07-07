EE.UU. pide en la ONU ponerse del lado del pueblo cubano, no del régimen que quebró al país

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, lanzó este martes un duro desafío a la comunidad internacional al pedir a los países miembros de la ONU que dejen de respaldar al régimen cubano y se posicionen del lado de la población de la isla.
«Estén del lado del pueblo cubano, no estén con el régimen que ha quebrado a ese país. No pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ha llegado la hora de tomar una decisión», afirmó durante una sesión extraordinaria de la Asamblea General convocada a petición de La Habana para debatir el embargo estadounidense.
Su intervención coincidió con el tercer colapso nacional del sistema eléctrico registrado en Cuba en lo que va de 2026, una circunstancia que el diplomático utilizó para cuestionar el discurso oficial del régimen.
«Se ha hablado mucho del bloqueo hoy, y efectivamente existe: el bloqueo que el régimen cubano ejerce de forma despiadada contra su propio pueblo, década tras década», sostuvo.
Waltz recordó que millones de cubanos permanecían sin electricidad mientras se celebraba la sesión y contrastó esa situación con las condiciones de la élite gobernante.
«Qué sorpresa: siempre parece que hay luz y electricidad para el régimen, para la dictadura. Ahora mismo hay electricidad en el complejo de la familia Castro; allí sí que hay luz», afirmó.
El embajador cuestionó cómo, en medio de la crisis energética, los hospitales enfrentan escasez de combustible mientras las estructuras del poder mantienen servicios esenciales.
Los presos políticos, protagonistas de su intervención
Buena parte del discurso estuvo dedicada a denunciar la situación de los presos políticos cubanos.
Ante la Asamblea General mencionó al artista Luis Manuel Otero Alcántara, cuya condena concluye el próximo 9 de julio; al músico Fernando Almadévez Rivera; al rapero Miguel Castillo Pérez; al poeta Duanes León Tovero, condenado a 14 años de prisión; y a los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo.
«No son violentos. No tienen armas. Lo que llevan son flores y escriben poesía y canciones. Y por eso el régimen intenta acabar con ellos metiéndolos en prisión», declaró.
También recordó que este mes se cumplen cinco años de las protestas del 11 de julio de 2021, tras las cuales cientos de manifestantes fueron encarcelados. Según citó, actualmente permanecen 775 presos políticos en Cuba, de ellos 338 condenados por las protestas del 11J.
«El único embargo es el que impone el régimen»
El representante estadounidense rechazó la narrativa oficial sobre el embargo y aseguró que Cuba recibe asistencia procedente de Canadá, China, España, Rusia, la Unión Europea y la propia ONU, además de más de 100 millones de dólares anuales en ayuda humanitaria aportados por Estados Unidos en coordinación con el Vaticano y la Iglesia Católica.
«No hay un bloqueo estadounidense. El único embargo es la guillotina que tiene el régimen sobre las cabezas de sus propios ciudadanos», afirmó.
Asimismo, acusó a GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, de administrar activos estimados en 18.000 millones de dólares sin que esos recursos beneficien a la población.
También denunció que el régimen retiene parte de los salarios de los profesionales enviados al extranjero y acusó a las autoridades de enviar cubanos a combatir en Ucrania.
Bruno Rodríguez intentó interrumpir el discurso
Durante la intervención, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla interrumpió en dos ocasiones a Waltz mediante mociones de orden, calificándolo de «mentiroso» y afirmando que la sede de Naciones Unidas «no es un campamento de boinas verdes».
La presidencia de la Asamblea rechazó ambas objeciones al recordar que el reglamento no permite utilizar ese mecanismo para debatir el contenido de un discurso.
Al recuperar la palabra, Waltz respondió: «La verdad ofende, y la verdad no es una falta de respeto».
Al finalizar la sesión, la Asamblea General aprobó la apertura del debate solicitado por Cuba con 136 votos a favor, nueve en contra y 30 abstenciones, un respaldo considerablemente inferior a los 165 votos obtenidos por La Habana en la votación anual sobre el embargo celebrada en octubre de 2025.
Preguntas frecuentes sobre la situación política y económica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué postura adoptó Estados Unidos en la ONU respecto al régimen cubano?
Estados Unidos pidió a la comunidad internacional apoyar al pueblo cubano en lugar del régimen que, según el embajador Mike Waltz, ha llevado al país al colapso. Durante su intervención en la ONU, Waltz criticó duramente al gobierno cubano por la crisis económica y humanitaria en la isla y subrayó que el verdadero bloqueo es el que el régimen ejerce sobre su propia población.
Publicidad
¿Cuál es la situación de los presos políticos en Cuba?
Estados Unidos denunció la existencia de al menos 775 presos políticos en Cuba, muchos de ellos encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021. Figuras como el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Osorbo han sido mencionadas específicamente, destacando el sufrimiento que padecen por expresar sus opiniones contra el régimen.
Publicidad
¿Qué argumentos utilizó Estados Unidos para contrarrestar la narrativa del embargo?
El embajador Waltz afirmó que el régimen cubano es el verdadero responsable del sufrimiento de su pueblo y no el embargo estadounidense. Subrayó que Cuba recibe ayuda humanitaria de diversos países y que Estados Unidos contribuye con más de 100 millones de dólares anuales en ayuda humanitaria, lo cual contradice la narrativa oficial del bloqueo.
Publicidad
¿Cómo ha afectado la crisis energética a Cuba en 2026?
En lo que va de 2026, Cuba ha sufrido tres colapsos nacionales del sistema eléctrico, dejando a millones de personas sin electricidad. Este contexto se ha utilizado para ilustrar la incapacidad del régimen para gestionar los recursos del país y proporcionar servicios básicos a la población, mientras el gobierno sigue manteniendo servicios esenciales para sus propias estructuras de poder.
Publicidad
¿Qué papel juega el conglomerado GAESA en la economía cubana?
GAESA, controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, administra aproximadamente la mitad de la economía nacional y posee activos estimados en 18,000 millones de dólares. Según las denuncias de Estados Unidos, estos recursos no benefician al pueblo cubano, lo que contribuye a la desigualdad y la corrupción dentro del país.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.