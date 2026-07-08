Tajada de mango y piña, la oferta gastronómica del verano en un campismo en Cuba

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Una pizarra de tiza en la Cafetería Guanima, instalada en la Playa Yugoslavia de Matanzas, resume con crudeza lo que el régimen cubano llama «variadas ofertas» para el verano: tajadas de mango y piña a 10 pesos cubanos la unidad, caldosa a 40 pesos y maíz hervido a 50 pesos, en el marco de la campaña estatal «Verano con Mi Gente».

El puesto, operado por la Empresa Provincial de Alojamiento Guanima —una entidad estatal—, funciona bajo una estructura rústica de lona roja y decoración de palmas en la playa conocida también como «El Tenis».

La publicación oficial en Facebook invita a la población a acudir «por tu chapuzón dominical y por una deliciosa caldosa», con el hashtag #MatancerosEnVictoria.

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El menú completo de la pizarra incluye croqueta al plato a 20 pesos, hamburguesa al plato a 60 pesos, coco de agua a 60 pesos y refresco Tinajito a 20 pesos.

Los platos más elaborados son el arroz amarillo con hamburguesa y vianda hervida a 95 pesos, y el arroz amarillo con croqueta y vianda hervida a 55 pesos.

Para quienes quieran algo más, el puesto ofrece ron Yucayo de 700 mililitros a 900 pesos y café a 375 pesos. También se puede alquilar un juego de dominó por 100 pesos la hora.

La oferta se presenta con tono festivo, pero contrasta con la realidad económica que atraviesa la isla. El salario promedio mensual en Cuba ronda los 6.930 pesos, equivalente a menos de 13 dólares al cambio informal, mientras que cubrir las necesidades básicas requiere al menos 96.060 pesos mensuales, unas 14 veces ese salario.

La fruta que se vende en tajadas a 10 pesos en el puesto estatal tiene otro precio en el mercado informal: el mango se cotiza a 200 pesos la libra, lo que evidencia la distorsión entre la economía planificada y la realidad del abastecimiento en Cuba.

La campaña «Verano con Mi Gente» fue inaugurada el 29 de junio en la Avenida del Rosario de Matanzas e incluye actividades náuticas, rifas y karaokes. Las autoridades la presentan como una alternativa de turismo interno diferenciada de Varadero, orientada a la población local.

En ese contexto, los campismos y playas populares estatales representan prácticamente la única opción de recreación veraniega accesible para la mayoría de los cubanos.

Otros campismos del país, como el de San Pedro en Artemisa, presentan abandono y servicios gastronómicos escasos o nulos, lo que hace que la oferta de la Cafetería Guanima —aunque modesta— resulte relativamente activa en comparación.

El salario mínimo fue elevado a 3.210 pesos a partir de julio de 2026, un ajuste que no alcanza para cubrir ni una décima parte de la canasta básica mensual, y que sitúa en perspectiva lo que significa para una familia cubana costear un día de playa con la oferta de la Cafetería Guanima.