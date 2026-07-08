Dramaturgo cubano: «No se asombren cuando nos metan cangrejo por liebre»

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El dramaturgo cubano Irán Capote publicó este lunes una extensa reflexión sobre la entrevista concedida por Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido como "El Cangrejo", a USA Today, cuestionando tanto el contenido de sus declaraciones como el papel que desempeña dentro del poder en Cuba.

La publicación, ampliamente compartida en redes sociales, coincidió con el tercer colapso total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) registrado este año, un contraste que Capote utilizó para subrayar la distancia entre el discurso oficial y la realidad que viven millones de cubanos.

El escritor asegura que leyó la entrevista "desprejuiciadamente", pero terminó encontrando una sucesión de contradicciones difíciles de ignorar.

Le llamó especialmente la atención que Rodríguez Castro afirmara que nunca le ha interesado la política, pese a presentarse como una figura con capacidad para negociar directamente con el presidente estadounidense Donald Trump y participar en decisiones sobre el futuro del país.

«Lo dice tan ligeramente que no piensa en que no se ha metido en política porque él mismo es la imagen de la política que nos ha llevado al desmadre», escribió.

Capote cuestionó además la legitimidad con la que el nieto del exmandatario aparece proyectado como una figura decisiva para el futuro de Cuba.

«El Cangrejo, que no fue votado ni por la circunscripción, ni por la asamblea municipal, ni por la asamblea provincial, ni por la Asamblea Nacional ni por ninguna otra asamblea que exista, tiene en sus manos el futuro de nuestro país», afirmó.

El dramaturgo definió esa realidad como una "monarquía silenciosa", donde —a su juicio— el poder y los privilegios se transmiten por vínculos familiares y no por decisión de los ciudadanos.

También ironizó sobre la imagen que proyecta Rodríguez Castro en la entrevista, donde aparece vestido con ropa y calzado de diseñador y exhibe una cadena de oro con las iniciales de Fidel y Raúl Castro.

«El Cangrejo, que asume su derecho a tener el futuro del país por pertenecer a la monarquía silenciosa, sale de la cueva en la que ha estado escondido toda su vida para confirmar, con la belleza de sus ojos azules, sus tenis Hermès y sus ropas de diseñador, que este país es para enriquecer a unos pocos», escribió.

En ese contexto, la imagen de un heredero del poder rodeado de privilegios generó numerosas reacciones en redes sociales.

Entre ellas destacó la del humorista Ulises Toirac, quien cuestionó el concepto de "Revolución" utilizado por Rodríguez Castro para justificar un eventual papel político.

«¿Cuál es la Revolución que decide quién debe dar un paso al frente y quiénes atrás?», escribió.

Miles de usuarios también comentaron la entrevista con mensajes que reflejaban el malestar social, entre ellos: «Que viva un mes como nosotros».

Capote, a quien la UNEAC de Pinar del Río impidió ocupar una plaza docente en 2022 por razones que calificó de ideológicas, cerró su reflexión con la frase que terminó convirtiéndose en la más compartida de su publicación: «No se asombren cuando nos metan cangrejo por liebre».

Y remató, con sarcasmo: «Para que todos los niños tengan zapaticos Hermès».