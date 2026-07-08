Minera australiana busca un inversor de EE.UU. para intentar levantar las sanciones de Trump a su proyecto en Cuba

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La minera australiana Antilles Gold Limited confirmó este martes que mantiene conversaciones preliminares con un grupo de inversión estadounidense con vínculos en Cuba, en un intento por reactivar sus proyectos mineros en la isla tras las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump.

La compañía informó al mercado que la iniciativa forma parte de la estrategia presentada al Departamento de Estado de Estados Unidos para lograr que sea levantada la sanción contra Minera La Victoria S.A. (MLV), la empresa mixta que desarrolla proyectos de extracción de oro y cobre junto al Estado cubano.

Según Antilles Gold, la respuesta inicial de Washington ha sido lo suficientemente positiva como para avanzar en negociaciones con un posible inversionista estadounidense, al que la empresa describe como un grupo con experiencia en Cuba y conocimiento del potencial del sector minero de la isla.

Un cambio de control para cumplir con Washington

La propuesta presentada por la compañía contempla una profunda reestructuración accionarial.

El plan consiste en que al menos el 51 % de Antilles Gold Inc. (AGI) —la filial registrada en Islas Caimán que posee la participación australiana en Minera La Victoria— pase a manos de un inversionista estadounidense considerado aceptable por Washington.

De concretarse, el nuevo socio tendría que negociar directamente con el Departamento de Estado para obtener la autorización necesaria antes de que puedan cerrarse los acuerdos comerciales.

Sin embargo, la operación también requeriría la aprobación de los accionistas de Antilles Gold y del propio gobierno cubano, ya que implicaría un cambio de control sobre la empresa conjunta.

Las sanciones paralizaron el proyecto

La estrategia surge después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionara a Minera La Victoria el 4 de junio de 2026, incluyéndola en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas.

La decisión llegó apenas dos semanas después de que el régimen cubano publicara oficialmente la concesión minera por 20 años otorgada a la empresa.

Tras las sanciones, Antilles Gold suspendió la financiación y la gestión directa de la sociedad conjunta, además de interrumpir temporalmente la cotización de sus acciones en la Bolsa de Valores de Australia mientras evaluaba sus opciones.

Posteriormente, Washington amplió las medidas para incluir también a GeoMinera S.A., la empresa estatal cubana socia del proyecto, así como a otras entidades vinculadas al conglomerado militar GAESA.

Dos proyectos estratégicos en Cuba

Minera La Victoria desarrolla actualmente dos de los principales proyectos mineros promovidos por el régimen cubano:

Nueva Sabana, en Baraguá, provincia de Ciego de Ávila, destinado a la explotación de cobre y oro y La Demajagua, en la Isla de la Juventud, con reservas de oro, plata y antimonio.

Las obras en Nueva Sabana habían comenzado a finales de 2025 mediante un contrato de 29,5 millones de dólares con la empresa china Xinhai Mining Technology & Equipment, y el inicio de la producción comercial estaba previsto para 2027, un calendario que quedó en suspenso tras las sanciones estadounidenses.

Un nuevo escenario para la inversión extranjera

La propuesta de Antilles Gold responde a un cambio en la política de Washington.

En marzo de 2026, la administración Trump flexibilizó determinadas restricciones para permitir inversiones estadounidenses en el sector minero cubano bajo condiciones específicas, una ventana que la compañía australiana intenta aprovechar mediante la incorporación de un socio estadounidense.

El proceso se desarrolla, sin embargo, en un contexto de creciente retirada de inversionistas extranjeros de Cuba. En mayo de este año, la canadiense Sherritt International, considerada durante décadas el mayor inversionista extranjero en la isla, suspendió sus operaciones y repatrió a su personal tras las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos.