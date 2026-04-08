Correos de Cuba reanuda el servicio de giros internacionales: Así funciona el servicio

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Correos de Cuba anunció el pasado domingo la reanudación de su servicio de giros internacionales, permitiendo nuevamente el envío de dinero hacia la isla desde ocho países.

Según la publicación oficial en el sitio web de la empresa, el cliente puede solicitar el servicio de giros internacionales con destino a Cuba desde España, Chile, Uruguay, República Dominicana, Colombia, Perú, Panamá y Yibuti.

El anuncio llega en un contexto de severa restricción de los canales formales de remesas hacia Cuba, tras la suspensión indefinida de Western Union el 8 de febrero de 2025 y la posterior paralización de Cubamax en abril de ese mismo año, ambas derivadas de sanciones de la administración Trump contra Orbit S.A., la entidad cubana procesadora de remesas.

Uno de los aspectos más relevantes del servicio es la forma en que se entrega el dinero al destinatario en Cuba.

Correos de Cuba precisó que los giros en efectivo que superen el valor de los 20.00 USD serán depositados en una tarjeta CUP, pagándose en efectivo el valor en moneda nacional de hasta ese monto, y de ese monto en adelante el dinero se deposita en una tarjeta CUP.

Esto significa que si alguien envía, por ejemplo, 100 euros desde España, el destinatario no recibirá ese dinero en efectivo, sino que quedará depositado en una tarjeta en pesos cubanos.

La tasa aplicada es la llamada tasa flotante del banco, equivalente al Segmento III del Banco Central de Cuba, que este miércoles sitúa el euro en 555.74 pesos cubanos y el dólar en 480 pesos cubanos.

Esa tasa oficial es inferior a la del mercado informal, donde el dólar ronda los 515 pesos cubanos y el euro los 580 pesos cubanos.

En cuanto a los límites, Correos de Cuba indicó que se puede recibir diario hasta 1,000 EUR o USD a la tasa de cambio vigente el día de la imposición del giro. El cobro es personal e intransferible, y el destinatario debe presentar su carné de identidad, la clave secreta y el número del giro para poder cobrarlo.

El servicio está disponible en una amplia red de oficinas en todo el país, incluyendo puntos en La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, Holguín y otras provincias. Para consultas, la empresa habilitó el teléfono 80244644, disponible las 24 horas, y el correo electrónico atencion.cliente@ecc.cu.

El anuncio de Correos de Cuba coincide con el de Fincimex, que el martes informó que las remesas enviadas desde el exterior también podrán cobrarse en efectivo en dólares en oficinas de CADECA, lo que apunta a una estrategia del gobierno cubano para ampliar los canales formales de captación de divisas en un momento en que los envíos desde Estados Unidos están prácticamente cerrados.