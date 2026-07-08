«Queremos libertad, no corriente»: vuelve la luz durante cacerolazo masivo en Centro Habana

Decenas de vecinos de Centro Habana salieron la noche del martes a las calles para protestar contra los apagones con un cacerolazo frente al teatro Lázaro Peña, en el barrio de Cayo Hueso, y continuaron la manifestación incluso después de que las autoridades restablecieran el servicio eléctrico en la zona.

En un video compartido con nuestra redacción se observa a los residentes golpeando calderos en plena calle mientras corean consignas que trascienden el reclamo por la falta de electricidad.

«Queremos libertad, no corriente», se escucha gritar a varios manifestantes, que también lanzaron consignas como «¡Libertad!», «¡Patria herida!» y «¡Patria y Vida!».

Según muestran las imágenes, el suministro eléctrico regresó cuando la protesta ya había cobrado fuerza, una respuesta que vecinos y activistas han señalado en otras ocasiones como una estrategia utilizada por las autoridades para desactivar manifestaciones provocadas por los apagones.

Sin embargo, el regreso de la electricidad no puso fin al cacerolazo. Los manifestantes continuaron golpeando sus calderos durante varios minutos antes de dispersarse.

Protestas en varios puntos de La Habana

La movilización en Centro Habana formó parte de otra noche de protestas en distintos municipios de la capital.

También se reportaron cacerolazos en Alamar, donde vecinos incendiaron montones de basura para bloquear una vía; en La Hata, municipio de Guanabacoa; así como en Jaimanitas y Arroyo Arenas.

En La Hata, residentes de albergues protestaron cerca de edificios destinados a militares, denunciando el contraste entre las condiciones de esas instalaciones —con jardines, alumbrado y mejores acabados— y las viviendas provisionales donde permanecen numerosas familias.

Una crisis energética que alimenta el descontento

Las protestas se producen en medio de la grave crisis eléctrica que atraviesa Cuba.

El pasado 6 de julio, la isla sufrió el séptimo colapso total del Sistema Eléctrico Nacional en apenas 18 meses y el tercero en lo que va de 2026, tras la salida de servicio de la Unidad 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, en Camagüey.

Aunque el sistema fue sincronizado nuevamente durante la madrugada del miércoles, la generación continúa muy por debajo de la demanda. En la mañana de este miércoles, la disponibilidad apenas alcanzaba 1,000 MW frente a una demanda de 2,750 MW, mientras que para el horario pico la Unión Eléctrica pronosticó un déficit superior a 2,000 MW.

Los prolongados apagones afectan a todo el país. En algunas zonas de Matanzas se reportan cortes que superan las 87 horas consecutivas, mientras que en Granma hay localidades con más de 72 horas sin servicio. En La Habana, los cortes diarios rondan las 15 horas, según reportes oficiales y denuncias ciudadanas.

La crisis se agrava por la escasez de combustible. Cuba lleva varios meses sin recibir nuevos cargamentos de petróleo y su producción nacional, estimada en unos 40,000 barriles diarios, está muy por debajo de los entre 90,000 y 110,000 barriles que requiere el país para sostener el sistema de generación eléctrica.

Crece la protesta social

El aumento de los apagones ha venido acompañado de un incremento de las manifestaciones.

De acuerdo con el Observatorio Cubano de Conflictos, durante junio se registraron 107 protestas callejeras en la isla, la cifra mensual más alta documentada por esa organización, de las cuales 82 ocurrieron en La Habana.

En una reciente entrevista concedida al semanario puertorriqueño CLARIDAD, Miguel Díaz-Canel reconoció que Cuba enfrenta «escasez de transporte, de alimento, de medicamentos» y «apagones prolongados de más de veinte horas». No obstante, volvió a atribuir la crisis al embargo estadounidense y pidió a los cubanos: «Tóquenle la cacerola a los vecinos del norte, que son los que nos tienen con este apagón».

Las imágenes difundidas desde Centro Habana reflejan que, para muchos manifestantes, las protestas ya no se limitan a exigir el restablecimiento del servicio eléctrico, sino que expresan un descontento más amplio con la situación que vive el país.