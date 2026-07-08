Luis Alberto García a los "babies de allá arriba": «Buscan solamente anclarse en el poder y sus privilegios durante 62 000 milenios»

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El actor cubano Luis Alberto García Novoa arremetió este miércoles contra las autoridades del régimen en un mensaje publicado en su perfil de Facebook, donde los llamó irónicamente «babies de allá arriba» y los acusó de buscar «solamente anclarse en el poder que detentan y sus privilegios durante 62 000 milenios».

El texto, publicado poco después del tercer colapso total del sistema eléctrico en 2026, describe con crudeza la situación que viven millones de cubanos: apagones prolongados, agua caliente para beber y comidas perdidas por la falta de electricidad.

«Respiramos o BOQUEAMOS aún en circuitos eléctricos no priorizados y maltratados, HISTERICUS CUBENSIS, con estertores y en oscuridad sostenida durante demasiado tiempo. Un tiempo tan largo, que es contrarrevolucionario y pico, pa'que sepan», escribió el actor.

García cuestionó directamente la voluntad del régimen para resolver la crisis: «¿Tendrían la puta bondad de acordarse de nosotros? ¿Está en sus manos darle agua al dominó luminotécnico de manera igualitaria?»

En uno de los pasajes más contundentes del mensaje, el actor señaló que las autoridades han perdido toda credibilidad ante sus promesas: «Fácilmente se han ganado mi irrespeto y mi falta de credibilidad ante todas sus 'MUELAS' porque se les ven las costuras y grietas».

García también apuntó contra la Universidad del Partido «Ñico López», principal institución de formación de cuadros políticos del Partido Comunista de Cuba, con una ironía filosófica: «Ningún filósofo se atrevió jamás a aseverar que un sistema social sería eterno. Pero la Ñico López, les aseveró que sí».

El inventario de pérdidas que describe el actor es demoledor: «Tengo PUTREFACTAS y/o DESAPARECIDAS, la confianza en su gestión; también las comidas, los desayunos, las meriendas y las cenas para los míos, la fe, la esperanza y la caridad. Calientes, el agua para tomar y el aire de los abanicos o cartones. Hirviendo el odio. NO LES MERECEMOS», sentencia en el post que cierra con un ¡Viva José Martí! y ¡Viva Cuba!

Facebook / Luis Alberto García

El mensaje llega dos días después de que Cuba sufriera el séptimo apagón total del Sistema Electroenergético Nacional en los últimos 18 meses, ocurrido el lunes cuando el sistema colapsó completamente a las 12:17 PM con un déficit de más de 2,200 MW frente a una demanda de 3,100 MW.

Casi 24 horas después de ese colapso, La Habana solo había recuperado el suministro en el 46% de la ciudad, mientras en Matanzas los cortes alcanzaron 87 horas consecutivas y en la Isla de la Juventud los residentes reciben apenas dos horas de electricidad al día.

García lleva meses siendo una de las voces públicas más activas frente a la crisis energética. El domingo denunció 34 horas consecutivas sin electricidad ni agua en su hogar, con sus hijas durmiendo en el suelo expuestas a mosquitos. El 25 de junio había advertido: «No me voy a callar. Sépanlo», tras 48 horas sin luz ni agua por una avería en el transformador de su edificio en el municipio Playa, La Habana.

El 10 de junio, en un tono igualmente furioso, García llamó «mandantes» a las autoridades y las acusó de haber abandonado al pueblo «en las tinieblas de la noche» con una sola orientación: «¡jódanse!»

El régimen de Miguel Díaz-Canel, mientras tanto, ha respondido a la crisis elogiando a los trabajadores del sector eléctrico y atribuyendo el colapso al embargo estadounidense, sin asumir responsabilidad alguna por décadas de desinversión y abandono del sistema energético.

El actor cerró su mensaje del miércoles con las mismas palabras con las que suele terminar sus denuncias más encendidas: «¡Viva José Martí! ¡Viva Cuba!»