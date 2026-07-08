Bruno Rodríguez asegura que Díaz-Canel «correrá la misma suerte» del pueblo cubano ante una agresión de EE.UU.

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla defendió este miércoles a Miguel Díaz-Canel ante la Asamblea General de la ONU al afirmar que el gobernante cubano, «a diferencia» de los políticos estadounidenses, «correrá la misma suerte que el resto de nuestro pueblo ante una agresión imperialista».
La declaración se produjo durante la sesión extraordinaria convocada por el régimen cubano para debatir el embargo, aprobada el martes con 136 votos a favor, nueve en contra y 30 abstenciones, en respuesta directa al discurso del embajador estadounidense Mike Waltz.
Rodríguez también transmitió un mensaje de Raúl Castro, asegurando que el general de ejército «sigue con el pie en el estribo, listo para cabalgar en defensa de nuestra patria», en alusión a las referencias que Waltz había hecho al anciano líder durante su intervención.
El canciller calificó a Waltz de «funcionario intrascendente» y le advirtió: «Señor Waltz, nadie sabrá quién es usted en poco tiempo», mientras invocaba la figura del Che Guevara y citaba al prócer Antonio Maceo para cerrar con una advertencia: «Quien intente apoderarse de Cuba solo recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha».
Rodríguez exhibió fotografías de apagones en La Habana, quirófanos iluminados con linternas de teléfonos móviles y ayuda humanitaria distribuida en carretas tiradas por bueyes, atribuyendo todo ello al «cerco energético» de Washington, en un intento de contrarrestar las críticas de Waltz sobre la situación en Cuba.
La sesión se desarrolló mientras la isla atravesaba su tercer colapso total del sistema eléctrico en lo que va de 2026, con un déficit de 2,230 megavatios frente a una demanda de 3,100 megavatios, una realidad que el régimen achaca a las sanciones estadounidenses pero que responde a décadas de desinversión y mala gestión.
Waltz, por su parte, exhibió fotografías de presos políticos cubanos como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel «Osorbo» Castillo Pérez y Duannis León Taboada, y denunció que el conglomerado empresarial del régimen GAESA maneja un fondo fiduciario de 18,000 millones de dólares del que «ni un centavo llega al pueblo cubano».
El embajador estadounidense también afirmó que la familia Castro posee 700 mansiones en Cuba, la Costa del Sol y Moscú, y preguntó: «¿Cómo es posible que no haya combustible para los hospitales, pero sí para el jet privado de la familia Castro?»
Rodríguez interrumpió dos veces a Waltz mediante mociones de orden, ambas rechazadas por la presidencia de la Asamblea, y en la primera lo llamó «mentiroso» y afirmó que la ONU «no es un campamento de boinas verdes». Waltz respondió con calma: «La verdad duele, y la verdad no es una falta de respeto».
El canciller cubano también anunció que en pocas semanas Cuba celebrará el centenario de Fidel Castro, previsto para el 13 de agosto de 2026 en Birán, y reafirmó que «Cuba no entregará jamás su soberanía e independencia, por la que han muerto ya sus mejores hijos».
El resultado de 136 votos a favor del debate fue notablemente inferior a los 165 obtenidos por el régimen en la votación anual de octubre de 2025, lo que refleja el efecto parcial de la presión diplomática ejercida por Washington: según un cable filtrado firmado por Marco Rubio, el Departamento de Estado instruyó a sus embajadas para bloquear la apertura del debate ante la ONU.
Preguntas frecuentes sobre la situación política y económica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue la posición de Bruno Rodríguez sobre la situación en Cuba ante la ONU?
Bruno Rodríguez defendió al gobierno cubano ante la ONU afirmando que Miguel Díaz-Canel «correrá la misma suerte que el pueblo cubano» frente a cualquier agresión de EE.UU. Calificó al embajador estadounidense de intrascendente y atribuyó los apagones y la crisis a un «cerco energético» de Washington.
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¿Qué argumentos utilizó Mike Waltz para criticar al régimen cubano?
Mike Waltz acusó al régimen cubano de ser el verdadero responsable del sufrimiento del pueblo cubano. Denunció la represión, exhibió fotografías de presos políticos, y señaló que el conglomerado empresarial GAESA maneja un fondo de 18,000 millones de dólares del cual «ni un centavo llega al pueblo cubano».
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¿Cuál es la situación energética actual en Cuba y a qué se le atribuye?
Cuba enfrenta su tercer colapso total del sistema eléctrico en 2026, con un déficit de 2,230 megavatios frente a una demanda de 3,100 megavatios. El régimen cubano atribuye la crisis a las sanciones estadounidenses, pero expertos señalan décadas de desinversión y mala gestión como causas principales.
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¿Qué impacto tiene el embargo estadounidense en Cuba según el régimen?
El régimen cubano afirma que el embargo estadounidense ha causado daños significativos, cifrando las pérdidas entre marzo de 2025 y febrero de 2026 en 8,103 millones de dólares. Bruno Rodríguez lo califica como un «cerco energético» que asfixia la economía cubana.
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¿Qué medidas ha tomado el régimen cubano para contrarrestar la crisis?
El régimen cubano ha aprobado 176 reformas económicas, incluyendo la autorización de banca privada y apertura a la inversión extranjera. Sin embargo, críticos afirman que estas medidas son insuficientes y no representan un cambio real del modelo político o económico.
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