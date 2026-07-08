La cámara de seguridad lo captó todo: Bebeshito y Rachel Arderi enloquecen con la remontada de Argentina en el Mundial

La cámara de seguridad de su casa se convirtió en testigo involuntario del momento más emocionante de tarde: Bebeshito y su esposa Rachel Arderi enloquecieron de alegría cuando Argentina selló su pase a cuartos de final del Mundial 2026 con una remontada épica ante Egipto.

El cantante cubano compartió el video en su cuenta de Instagram y la reacción de la pareja no pudo ser más auténtica: saltos, volteretas y la euforia pura de quienes viven el fútbol con el corazón en la mano.

«Ahora nos volvimos a ilusionar para ganar hay que sufrir nos vemos en la final dije», escribió Bebeshito junto al clip, que en pocas horas acumuló 172,000 likes y más de 1,600 comentarios.

Y es que el partido del lunes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta fue una montaña rusa de emociones. Argentina llegó a verse perdiendo 0-2 ante Egipto, con goles de Yasser Ibrahim y Ziko, cuando el partido parecía escapársele de las manos.

Pero en apenas 14 minutos, la Albiceleste dio vuelta el marcador de manera espectacular. Primero apareció Cristian «Cuti» Romero en el minuto 79, luego Lionel Messi firmó el empate con una volea en el 83', a pesar de haber fallado un penalti en el primer tiempo, y finalmente Enzo Fernández puso el 3-2 definitivo en el minuto 93 con un cabezazo que desató el delirio.

La conexión de esta familia cubana radicada en Miami con la selección argentina viene de lejos. En octubre de 2025, su hijo Yan Carlos vivió un sueño al salir al campo del Chase Stadium como mascota del amistoso Argentina-Puerto Rico, de la mano de Nicolás Otamendi, y conoció en persona a Messi.

En mayo de 2026, la pareja también celebró en vivo un gol del astro argentino durante un partido del Inter Miami, y en junio Rachel Arderi se viralizó con un look mundialista combinando camisetas de Argentina, Brasil y Portugal.

Argentina avanzó a cuartos de final, donde la Albiceleste espera rival entre Colombia y Suiza el 11 de julio en Kansas City. Si el equipo sigue ganando, está claro que Bebeshito y Rachel seguirán dándole trabajo a esa cámara de seguridad...