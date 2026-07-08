La cámara de seguridad lo captó todo: Bebeshito y Rachel Arderi enloquecen con la remontada de Argentina en el Mundial

La cámara de seguridad de su casa se convirtió en testigo involuntario del momento más emocionante de tarde: Bebeshito y su esposa Rachel Arderi enloquecieron de alegría cuando Argentina selló su pase a cuartos de final del Mundial 2026 con una remontada épica ante Egipto.
El cantante cubano compartió el video en su cuenta de Instagram y la reacción de la pareja no pudo ser más auténtica: saltos, volteretas y la euforia pura de quienes viven el fútbol con el corazón en la mano.
«Ahora nos volvimos a ilusionar para ganar hay que sufrir nos vemos en la final dije», escribió Bebeshito junto al clip, que en pocas horas acumuló 172,000 likes y más de 1,600 comentarios.
Y es que el partido del lunes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta fue una montaña rusa de emociones. Argentina llegó a verse perdiendo 0-2 ante Egipto, con goles de Yasser Ibrahim y Ziko, cuando el partido parecía escapársele de las manos.
Pero en apenas 14 minutos, la Albiceleste dio vuelta el marcador de manera espectacular. Primero apareció Cristian «Cuti» Romero en el minuto 79, luego Lionel Messi firmó el empate con una volea en el 83', a pesar de haber fallado un penalti en el primer tiempo, y finalmente Enzo Fernández puso el 3-2 definitivo en el minuto 93 con un cabezazo que desató el delirio.
La conexión de esta familia cubana radicada en Miami con la selección argentina viene de lejos. En octubre de 2025, su hijo Yan Carlos vivió un sueño al salir al campo del Chase Stadium como mascota del amistoso Argentina-Puerto Rico, de la mano de Nicolás Otamendi, y conoció en persona a Messi.
En mayo de 2026, la pareja también celebró en vivo un gol del astro argentino durante un partido del Inter Miami, y en junio Rachel Arderi se viralizó con un look mundialista combinando camisetas de Argentina, Brasil y Portugal.
Argentina avanzó a cuartos de final, donde la Albiceleste espera rival entre Colombia y Suiza el 11 de julio en Kansas City. Si el equipo sigue ganando, está claro que Bebeshito y Rachel seguirán dándole trabajo a esa cámara de seguridad...
Preguntas frecuentes sobre la remontada de Argentina en el Mundial 2026 y la familia de Bebeshito
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo reaccionaron Bebeshito y Rachel Arderi a la remontada de Argentina contra Egipto?
Bebeshito y Rachel Arderi enloquecieron de alegría con la remontada de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026. La reacción de la pareja fue captada por la cámara de seguridad de su casa y compartida en redes sociales, mostrando saltos y euforia tras el emocionante partido.
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¿Qué ocurrió en el partido entre Argentina y Egipto en el Mundial 2026?
Argentina logró una remontada épica contra Egipto, ganando 3-2 después de estar perdiendo 0-2. Los goles de Cristian "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández llevaron a la Albiceleste a los cuartos de final del torneo.
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¿Cuál es la conexión de la familia de Bebeshito con Lionel Messi y la selección argentina?
La familia de Bebeshito tiene una conexión especial con Messi y la selección argentina. Su hijo Yan Carlos conoció a Messi en un amistoso en 2025, y la familia ha asistido a varios eventos donde han mostrado su apoyo al astro argentino y al equipo.
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¿Quiénes marcaron los goles para Argentina en el partido contra Egipto?
Los goles para Argentina en el partido contra Egipto fueron marcados por Cristian "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Estos goles permitieron a Argentina avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.