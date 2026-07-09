Aumenta número de fallecidos por terremotos en Venezuela: 3,811 confirmados

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El balance oficial del Gobierno venezolano elevó este miércoles a 3,811 la cifra de fallecidos por los terremotos que sacudieron el país hace dos semanas, mientras que el número de heridos se mantuvo en 16.740, según informó la agencia EFE.

Los sismos, ocurridos el 24 de junio con magnitudes de 7,2 y 7,5 en los estados Carabobo y Yaracuy, son los más potentes registrados en Venezuela desde 1900, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Desde entonces, la cifra oficial de muertos no ha dejado de crecer: arrancó en 32 fallecidos el 25 de junio y ha escalado de forma sostenida hasta los 3.811 contabilizados este miércoles.

El parte oficial también registra 6.462 personas rescatadas con vida, 17.907 sin vivienda y 86.794 familias atendidas en campamentos y albergues.

En cuanto a los daños estructurales, el documento contabiliza 190 edificios colapsados y 856 afectados, además de 1.102 réplicas registradas desde el doblete sísmico inicial.

La respuesta de emergencia movilizó a 30.076 efectivos y 28.992 voluntarios, a los que se suman 4.388 rescatistas internacionales procedentes de 31 países.

Gobierno de Venezuela

En materia de asistencia humanitaria, se distribuyeron 9.603 toneladas de alimentos y más de 9,6 millones de litros de agua, con 87 campamentos transitorios habilitados para los damnificados.

La tragedia tiene una dimensión internacional considerable. España confirmó al menos 34 fallecidos y 140 desaparecidos entre sus nacionales; Portugal reportó 53 muertos y 86 desaparecidos; Colombia, 24 fallecidos; y Argentina, seis.

Entre las víctimas también figuran ciudadanos cubanos: el 29 de junio, una familia de seis integrantes fue hallada sin vida bajo los escombros de los edificios Oasis Beach y Resjurel en Playa Grande, y al menos 20 cubanos residentes en la zona costera fueron reportados desaparecidos.

Uno de los rescates más simbólicos fue el del vigilante Hernán Gil, de 43 años, extraído con vida el 2 de julio tras permanecer 184 horas atrapado bajo los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande, en Catia La Mar, La Guaira.

«Ni siquiera tenía una uña aplastada», declaró Gil tras su rescate, coordinado por Bomberos de Chile con el apoyo de unos 100 especialistas de 10 países.

Sin embargo, persiste una brecha profunda entre los datos oficiales y las estimaciones internacionales. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) calculó hasta 50.000 desaparecidos tras los terremotos, cifra que el subsecretario general Tom Fletcher calificó de «aterradoramente verosímil».

El USGS, por su parte, emitió Alerta Roja y estimó con un 42% de probabilidad que el total de fallecidos podría situarse entre 10.000 y 100.000 personas.

El régimen de Nicolás Maduro, representado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se ha negado a publicar estimaciones sobre desaparecidos, lo que ha generado una desconfianza creciente entre los organismos internacionales y las propias familias de las víctimas.

La plataforma ciudadana «Encuéntralos» registró 71.203 personas sin localizar al cierre del 29 de junio, una cifra muy superior a cualquier dato oficial reconocido hasta ahora.