Entre dolor y peligros: venezolanos arriesgan la vida para recuperar a sus familiares bajo toneladas de escombros

“Estamos rodeados de víctimas”: el drama bajo los edificios colapsados en La Guaira

Más de dos semanas después del doble terremoto que devastó Venezuela el 24 de junio de 2026, familiares y voluntarios continúan excavando túneles improvisados bajo edificios colapsados en La Guaira, sin equipamiento profesional y con el riesgo permanente de quedar sepultados ellos mismos.

Las imágenes, documentadas por la periodista Laura Chiclana, muestran a civiles con protección básica adentrándose en los restos del edificio OPE 27, donde ocho plantas de estructura derrumbada pesan sobre quienes trabajan en el nivel inferior.

Uno de los testimonios más desgarradores es el de un padre que busca a su hija de 19 años, John May, atrapada junto a su madre y su abuela tras el colapso del edificio.

El hombre explicó que ya habían logrado sacar a dos familiares, pero que su objetivo seguía siendo encontrar a la joven: «La meta mía ahorita es sacarla, la meta de todito».

Los voluntarios que operan en el interior de los escombros calculan haber extraído alrededor de 30 cuerpos del edificio, trabajando desde el cuarto nivel de una estructura de 12 pisos.

«Estamos rodeados de víctimas. Completamente rodeados. Con ocho plantas de edificio encima de nosotros, que en cualquier momento podría venirse abajo», advirtió uno de los rescatistas.

En las primeras horas, los voluntarios se orientaron por sonidos que detectaban entre los escombros: chasquidos y rasguños que los guiaban hacia posibles víctimas. Sin embargo, esas señales se fueron apagando a medida que nuevos derrumbes y el uso de maquinaria pesada alteraron la estructura.

A las condiciones de riesgo físico se suma la escasez de oxígeno dentro de los túneles y la falta de herramientas adecuadas para avanzar en las excavaciones.

Los afectados hicieron un llamado directo: «Herramientas, cosas que nos puedan servir, no importa dinero, nada de esas cosas, herramientas que nos sirvan aquí para trabajar».

La denuncia más contundente apunta al gobierno de Delcy Rodríguez: «Aquí el gobierno no nos ha ayudado en nada, nosotros estamos ayudándonos unos a otros, solamente familiares», afirmó uno de los voluntarios durante las labores.

Este caso no es aislado. El padre Alexander escarbó durante 11 días con sus propias manos para recuperar el cuerpo de su hija de 12 años, también sin asistencia del Estado.

Y en semanas anteriores, un voluntario viralizó la frase «Aquí hay más fusiles que palas» para denunciar que la Guardia Nacional desplegó más efectivos armados que equipos de rescate.

El doble sismo del 24 de junio —de magnitudes 7.2 y 7.5, separados por apenas 39 segundos— fue catalogado por el Servicio Geológico de Estados Unidos como el más potente registrado en Venezuela desde 1900.

En La Guaira colapsaron más de 250 edificios, dejando a más de 17,000 personas sin hogar. El balance oficial de fallecidos, hazta el momento, supera los 3,685 muertos y 16,740 heridos.