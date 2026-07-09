Cubana celebra 11 de julio con bandera en su casa: «Fue el día que nos sentimos brevemente dueños de Cuba»

Con apenas el 10% de batería en el teléfono y tras 72 horas consecutivas sin electricidad, la periodista independiente y activista Yania Suárez publicó este miércoles un video en Facebook en el que anuncia que colocó una bandera cubana en el balcón de su casa en La Habana la cual estará los días sábado 11 y domingo 12 de julio, quinto aniversario de las protestas del 11J de 2021.

«Fue el día en que los cubanos nos sentimos brevemente dueños de Cuba», escribió Suárez al pie de la publicación, en la que propone que esas fechas sean reconocidas como días patrios sin que ningún decreto político lo ordene.

Conseguir la bandera no fue sencillo. Suárez relata que le costó «no poco trabajo y no poco dinero» porque el símbolo nacional es casi imposible de encontrar en la capital cubana.

Ante esa escasez, lanzó un llamado a quienes no puedan comprarla: «Si no la conseguía la iba a hacer con retazos de tela como la hacían los mambises. Invito a los cubanos que quieran tener una, hacerla así con mucha dignidad, porque es el depositario de lo mejor de nosotros».

En el video, Suárez reflexiona sobre el significado de la enseña nacional y rechaza que el régimen la haya apropiado como símbolo exclusivo.

«Puede que pensemos que es un símbolo que ha sido usurpado por el discurso oficial, puede que la gente piense que lo relacione con todas las mentiras que nos han dicho, pero yo sinceramente sentí que la bandera es el símbolo de lo que los cubanos han querido de bueno para Cuba», afirma.

Para Suárez, la bandera trasciende cualquier ideología: nació con vocación anexionista, pasó luego a manos de la independencia y debe seguir siendo un símbolo abierto.

«La bandera tiene que ser el depositario simbólico de nuestros mejores deseos, estemos equivocados o no. Tenemos ese derecho, no tenemos que pensar igual todos, es nuestra», sostiene.

Yania Suárez tiene un historial documentado de represión. Fue detenida tras participar en una convocatoria del artivista Luis Manuel Otero Alcántara y sometida a reclusión domiciliaria por la Seguridad del Estado.

En febrero de 2022 fue arrestada junto a la también periodista Yunia Figueredo.

Suárez cerró su publicación con una consigna que resume el espíritu del gesto: «Viva Cuba Libre».

El gesto se produce en un momento de alta tensión social. Cubanos salieron a protestar en Jaimanitas, un barrio habanero, los días 5 y 7 de julio con gritos de «¡Abajo la dictadura!», detonados por apagones de hasta 40 horas y escasez de alimentos.

El quinto aniversario del 11J llega con al menos 338 personas que aún cumplen condenas directamente vinculadas a las protestas de 2021, según datos de julio de 2026.