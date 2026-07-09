Aeropuerto en Florida cambia oficialmente su nombre en honor a Donald Trump

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El Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en Florida, fue renombrado oficialmente este jueves como Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, convirtiéndose en el primero de Estados Unidos en llevar el nombre de un presidente en ejercicio.

El cambio se hizo efectivo a las 5:01 a.m., cuando un controlador de tráfico aéreo comunicó por radio: «todos los aeronaves, con efecto inmediato, el Aeropuerto de Palm Beach es ahora el Aeropuerto Internacional Donald J. Trump».

El primer vuelo en aterrizar bajo el nuevo nombre fue un avión privado a bordo del cual viajaban Eric Trump y su familia, en las primeras horas de la madrugada. Poco después, el Boeing 757 presidencial realizó el aterrizaje inaugural en la instalación ya rebautizada.

El aeropuerto, que lleva 89 años en operación y se encuentra a unos ocho kilómetros del resort Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, recibió su nuevo nombre tras un proceso legislativo que comenzó a principios de 2026.

El proyecto de ley HB 919 fue aprobado por la Cámara de Representantes de Florida el 18 de febrero con 81 votos a favor y 30 en contra, y por el Senado estatal dos días después con 25 votos a favor y 11 en contra. El gobernador Ron DeSantis, exrival de Trump en las primarias republicanas de 2024, firmó la legislación el 30 de marzo.

El costo total del cambio asciende a 5,5 millones de dólares, que incluyen actualización de señalización, sistemas tecnológicos, uniformes y materiales promocionales. El aeropuerto recibe aproximadamente 8,6 millones de pasajeros al año.

El código de la Administración Federal de Aviación (FAA) cambió este jueves de PBI a DJT, aunque los pasajeros deberán seguir usando PBI para reservar vuelos hasta el 18 de agosto, cuando el nuevo nombre aparecerá en boletos y sistemas de reservas de las aerolíneas.

Laura Beebe, directora de Aeropuertos del condado de Palm Beach, aclaró que «las aerolíneas votaron recientemente a favor de cambiar el código IATA, que es el código que aparece en los billetes y en los sistemas de reservas. El cambio entrará en vigor el 18 de agosto».

El renombramiento no ha estado exento de controversia. El piloto George W. Poncy Jr. demandó al estado alegando que la ley HB 919 excede las competencias estatales y podría generar riesgos de seguridad aérea.

La abogada Victoria Doyle presentó el 2 de julio otra acción legal cuestionando el acuerdo de licencia de marca con la empresa gestora de la propiedad intelectual de Trump. Un tribunal del condado de Palm Beach rechazó la solicitud de emergencia de Poncy para suspender la ley, aunque el caso continúa abierto.

Entre los pasajeros, las reacciones han sido variadas. Nibras Jarrar, uno de los viajeros consultados, resumió la postura de muchos: «Sabía que iba a pasar. Para mí es simplemente un cambio de nombre. Hay muchos lugares que llevan el nombre de presidentes».

Este renombramiento se enmarca en una tendencia más amplia desde el inicio del segundo mandato de Trump.

Al menos 12 elementos federales llevan ya su nombre, entre ellos el Centro Kennedy, el Instituto de la Paz, billetes de dólar, pasaportes conmemorativos, el pase anual de parques nacionales y varios buques de guerra de la Marina.

En Florida, DeSantis también firmó en abril una ley que rebautizó una carretera como Trump Highway, y en enero se inauguró un bulevar con el nombre del presidente. La familia Trump no recibirá regalías ni compensación financiera por el uso del nombre en el aeropuerto.