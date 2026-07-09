A gritos de libertad cubanos protestaron en las calles de Centro Habana

Vecinos del barrio de Cayo Hueso, en Centro Habana, salieron a las calles los días 7 y 8 de julio para protagonizar un cacerolazo masivo frente al teatro Lázaro Peña, con consignas que fueron mucho más allá del reclamo por los apagones: «Queremos libertad, no corriente», «¡Libertad!» y «¡Patria herida!» resonaron en la noche habanera.

Lo que más llamó la atención de quienes documentaron los hechos fue un detalle revelador: la zona tenía electricidad cuando los vecinos protestaban.

«En los videos se observa como claramente la zona tiene luz y aún así están protestando a gritos de libertad, y esto claramente refleja el sentimiento de una nación que se cansó de vivir de migajas», señaló el narrador del video difundido en redes sociales.

Ese dato —protestar con la luz encendida— fue interpretado por observadores como evidencia de un cambio de mentalidad en la sociedad civil cubana: el descontento ya no apunta solo a la falta de servicios básicos, sino directamente al sistema político.

Las protestas se producen en el marco de la peor crisis energética que ha vivido Cuba en décadas. El 6 de julio se registró un apagón general —el tercero del año y el séptimo en los últimos 18 meses— que dejó sin electricidad a aproximadamente 9,6 millones de personas.

Este jueves, el déficit de generación eléctrica alcanzó un récord de 2.260 MW, con una disponibilidad real de apenas 935 a 1.050 MW frente a una demanda de 3.100 MW.

En La Habana los cortes promedian 15 horas diarias, con picos de 35 horas en el municipio Cerro. Matanzas llegó a acumular 87 horas consecutivas sin electricidad y Granma, 72 horas.

La crisis se agravó desde enero de 2026, cuando Venezuela interrumpió sus envíos de petróleo a la Isla. Once de las 16 unidades termoeléctricas del país están fuera de servicio por averías, y la CTE Antonio Guiteras —la principal planta del país— acumula más de 15 paralizaciones en lo que va de año.

Centro Habana no es un caso aislado. En junio se registraron 107 protestas callejeras en Cuba, cifra récord histórico —casi el doble del máximo anterior de 54 en marzo—, de las cuales 82 ocurrieron en La Habana.

En julio la ola se intensificó: Jaimanitas vivió dos días consecutivos de protestas el 5 y el 7 de julio con gritos de «¡Abajo la dictadura!» y «¡Abajo el régimen comunista!»; en Zamora, Marianao, vecinos salieron a las calles el 1 de julio tras más de 24 horas sin luz; en La Lisa se plantaron frente a la sede del PCC después de 50 horas consecutivas sin electricidad.

El régimen ha respondido con represión policial, arrestos y cortes de internet en las zonas afectadas, mientras Miguel Díaz-Canel atribuye la crisis energética al embargo estadounidense.

Según el Observatorio de Violaciones de Derechos Humanos en Cuba, el régimen cometió al menos 1.949 acciones represivas contra ciudadanos en el primer semestre de 2026, y Cuba mantiene entre 1.260 y 1.281 presos políticos, cifra récord.

Las movilizaciones de julio coinciden además con el quinto aniversario del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles en más de 22 ciudades. Organizaciones de la oposición en el exilio han convocado eventos conmemorativos en Madrid para el próximo sábado, fecha en que se cumplen cinco años de aquel estallido histórico.