Convocan a evento en Madrid para conmemorar las protestas del 11J en Cuba

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Tres organizaciones de la oposición cubana en el exilio han convocado para este viernes 10 de julio un coloquio internacional en Madrid con motivo del quinto aniversario de las históricas protestas del 11 de julio de 2021.

El evento, titulado «Retos para la Cuba que viene», se celebrará a las 17:00 horas en la Casa de la Libertad, ubicada en la Calle Lanzarote 22, en San Sebastián de los Reyes.

La convocatoria fue lanzada el pasado lunes por el Partido Liberal Clásico Cubano (PLCC), el Movimiento Cívico Somos + y la Asociación Disidencias en Movimiento, bajo el lema «Por la libertad, la democracia y la dignidad de Cuba».

Un diálogo sobre el futuro democrático de la Isla

Según la convocatoria oficial, el encuentro nace de la necesidad de abrir un espacio de debate sobre la transición política en Cuba.

«Con motivo del quinto aniversario del 11 de julio de 2021, fecha que representa la rebeldía de los cubanos en busca de su libertad, [las organizaciones] convocan al Coloquio Internacional 'Retos para la Cuba que viene', un diálogo imprescindible sobre el futuro democrático de la nación», reza el texto.

Los organizadores subrayan que el propósito va más allá de la conmemoración:

«A cinco años del 11J, este coloquio busca abrir un espacio de reflexión sobre el país que vendrá después del autoritarismo. Más que una conmemoración, será una invitación a pensar y construir la Cuba libre que los ciudadanos merecen».

Los panelistas y el moderador

El coloquio reunirá a figuras del ámbito político, académico y económico, tanto cubanas como extranjeras.

El Dr. Antonio Guedes, médico y analista político especializado en procesos de transición democrática en Iberoamérica, ejercerá como moderador.

Guedes fue miembro fundador de la extinta Unión Liberal de Cuba junto al intelectual Carlos Alberto Montaner, fallecido en Madrid en junio de 2023.

Entre los panelistas figuran Amelia Calzadilla, presidenta del PLCC y activista por los derechos humanos; Ignacio Bongiovanni, economista argentino miembro de la Fundación Internacional para la Libertad, creada por el Premio Nobel Mario Vargas Llosa; Juan Navarrete, historiador y subdirector del Instituto Juan de Mariana, centro de pensamiento liberal español; y Percival Manglano, abogado, exdiputado en el Congreso por Madrid y exconsejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

La entrada al coloquio es libre hasta completar el aforo. Los interesados deben solicitar participación a los correos amecalz18@gmail.com, info@partidoliberalclasicocubano.com y spain@somosmas.com.

Parte de una jornada triple en Madrid

El coloquio es el segundo acto de una jornada triple organizada por el PLCC entre el 9 y el 11 de julio en la capital española.

El miércoles se celebró un conversatorio en la Casa del Cura de Madrid con la participación de Javier Larrondo, de Prisoners Defenders, el activista Yunior García Aguilera y Elías Rizo León, el joven que con 16 años se convirtió en imagen icónica del 11J al ondear una bandera cubana sobre una patrulla policial.

El punto culminante será el próximo sábado 11 de julio, con una concentración en la Puerta del Sol de 14:00 a 20:00 horas, que incluirá mesas informativas, intervenciones políticas y un concierto de jóvenes cubanos.

La jornada adquiere especial peso por la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro detenido el propio 11 de julio de 2021. Su condena de cinco años vencía oficialmente este miércoles, pero el Tribunal Supremo Popular rechazó cualquier rebaja por buena conducta.

El lunes fue trasladado desde la prisión de Guanajay a un lugar desconocido sin ser liberado, lo que generó alarma entre activistas y familiares. En estos momentos se mantiene en paradero desconocido.

Según datos de Prisoners Defenders, Cuba alcanzó en mayo de 2026 un récord de entre 1,260 y 1,281 presos políticos. De ellos, al menos 338 personas seguirían cumpliendo condenas directamente relacionadas con las protestas del 11J.

El indulto anunciado por el régimen el 2 de abril de 2026 para 2,010 presos excluyó explícitamente a los condenados por delitos contra la autoridad, las categorías utilizadas para criminalizar a los manifestantes.