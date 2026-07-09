Trump niega haber impedido a María Corina Machado volver a Venezuela

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este miércoles haber pedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado que no regresara a Venezuela, en declaraciones realizadas a bordo del Air Force One al regresar de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía.

Ante la pregunta de un periodista sobre si había aconsejado a Machado no viajar a su país, Trump respondió de forma tajante: «No… no, para nada… ¿Cómo le voy a decir eso? Ella es increíble. Es una persona maravillosa. Yo no le dije que no fuera».

El presidente también preguntó si Machado había regresado finalmente a Venezuela, señalando que había escuchado que no lo había hecho, lo que evidencia que estaba al tanto de los intentos fallidos de la opositora.

Las declaraciones de Trump contrastan con lo reportado por múltiples medios en días previos.

Según una investigación del New York Times, la administración Trump había aconsejado personalmente a Machado posponer su regreso, argumentando falta de condiciones de seguridad y estabilidad política.

Un portavoz del Departamento de Estado llegó a calificar el intento de regreso como «contraproducente» para los esfuerzos de ayuda humanitaria tras el devastador doble terremoto del 24 de junio de 2026, que sacudió Venezuela con magnitudes de 7,2 y 7,5 y dejó más de 3.811 muertos oficiales, más de 16.740 heridos y decenas de miles de desaparecidos.

Además, las autoridades neerlandesas suspendieron el permiso de aterrizaje en Curaçao cuando Machado intentó viajar desde Panamá, después de que Washington dejara claro que no respaldaba el viaje.

Copa Airlines también se negó a transportarla por temor a represalias del régimen, y el gobierno de Delcy Rodríguez cerró el espacio aéreo venezolano.

En su negación, Trump aprovechó para elogiar a Machado y recordar que ella le entregó su medalla física del Premio Nobel de la Paz el 15 de enero de 2026 como reconocimiento a su «compromiso único» con la libertad de Venezuela.

«Yo no le dije a nadie que no regresara. Creo que es una buena persona. Ella me entregó el Nobel», afirmó el presidente, quien también citó las palabras de Machado: «Dijo que el único que debería ganarlo era Trump».

El contexto de estas declaraciones es una relación que ha atravesado momentos de tensión creciente a lo largo de 2026. En marzo, Trump reconoció oficialmente a Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, decisión que generó fricciones con Machado. En mayo, CNN reveló que la opositora no fue incluida en las conversaciones mediadas por Qatar sobre la transición pos-Maduro.

Machado, Premio Nobel de la Paz 2025 y líder del partido Vente Venezuela, anunció su intención de regresar a Venezuela tras el terremoto para acompañar a su pueblo, pero fue bloqueada en cada intento.

El martes, desde Panamá —donde asistió a una misa por las víctimas del sismo—, Machado escribió en X: «Voy a volver. No como un evento, sino como una promesa que se cumple paso a paso».