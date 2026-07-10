Tres ciudades de Florida en el listado de localidades con menos accidentes de tránsito en Estados Unidos

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Port St. Lucie, Cape Coral y Gainesville figuran entre las 20 ciudades con menor frecuencia de accidentes de tránsito en todo el país, según la edición 2026 del America's Best Drivers Report de Allstate, el 18º informe anual de la aseguradora que analiza los hábitos de conducción en las 200 localidades más pobladas de Estados Unidos.

El estudio, que tomó como base las reclamaciones por daños materiales presentadas entre enero de 2023 y diciembre de 2024 por conductores asegurados, representa aproximadamente el 10% del mercado de seguros de automóviles del país, lo que le otorga una muestra estadística de peso considerable.

Las tres ciudades de Florida y sus cifras

Port St. Lucie encabeza la representación del estado al ocupar el puesto 11 del ranking nacional, con un promedio de 12.5 años entre colisiones y un 13.1% menos de probabilidad de accidente que la media del país.

Cape Coral se ubica en la posición 14, con 12.35 años promedio entre colisiones y un 12.0% menos de riesgo que el promedio nacional.

Gainesville cierra el trío en el lugar 18, con 11.88 años entre colisiones y un 8.5% menos de probabilidad de accidente respecto a la media estadounidense.

El informe subraya que «los conductores de las ciudades mejor clasificadas tienen hasta cuatro veces menos probabilidades de verse involucrados en una colisión que quienes viven en las ciudades con peores resultados».

El panorama nacional: Brownsville lidera, Boston al fondo

A nivel nacional, Brownsville, Texas, conservó por segundo año consecutivo el primer lugar como la ciudad con los conductores más seguros del país, con un promedio de casi 15 años (14.99) entre colisiones.

El resto del top 10 lo completan Fort Collins (Colorado), Boise (Idaho), Laredo (Texas), Cary (Carolina del Norte), Madison (Wisconsin), McAllen (Texas), Colorado Springs (Colorado), Eugene (Oregón) y Olathe (Kansas).

En el extremo opuesto, Boston, Massachusetts, volvió a ocupar el último puesto del listado, con apenas 3.76 años entre colisiones y un 189% más de probabilidad de accidente que la media nacional.

El comportamiento al volante, tan decisivo como la ciudad

Una de las novedades más relevantes del informe 2026 es la incorporación por primera vez de datos agregados del programa de telemática Drivewise de Allstate, que recopiló información a lo largo de 2025 para identificar los hábitos que más elevan el riesgo de colisión.

Los cuatro factores detectados son:

-conducir a 15 millas por hora o más sobre el límite de velocidad.

-las frenadas bruscas medidas por cada 100 millas recorridas.

-el uso del teléfono celular mientras se conduce, calculado por los desbloqueos del dispositivo al volante.

-la conducción nocturna, especialmente en el tramo entre las 11 de la noche y las cuatro o cinco de la madrugada.

Allstate advierte que «aunque las condiciones de tránsito varían entre ciudades, las decisiones que toma cada conductor al volante tienen un impacto igual o incluso mayor en el riesgo de sufrir una colisión».

La aseguradora también aclaró que los resultados del informe no inciden en las tarifas individuales de los seguros, ya que las primas se calculan a partir de múltiples variables de riesgo.

Un contraste con la crisis vial que vive Florida

El reconocimiento a estas tres ciudades contrasta con el panorama general de seguridad vial del estado.

Los accidentes mortales por furia al volante en Florida aumentaron un 200% entre 2023 y 2024, al pasar de 12 a 36 choques fatales, mientras que el condado de Miami-Dade registró 93 accidentes y 117 víctimas solo en los primeros meses de 2026.

Florida es además el segundo estado más peligroso del país para conducir de noche, con más de 1,000 fallecidos por exceso de velocidad nocturna entre 2020 y 2024.

En respuesta a esa realidad, el estado endureció desde julio de 2025 las sanciones por exceso de velocidad peligroso: quienes conduzcan 50 millas por hora o más sobre el límite pueden enfrentar hasta 30 días de cárcel desde la primera infracción.