«Presidente mi hijo no sabe lo que es resistir»: El reclamo desesperado de una madre cubana

Vídeos relacionados:

Una madre cubana identificada como Dayany Sol Lopez publicó en Facebook una carta abierta dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel, acompañada de una foto de su bebé durmiendo en un catre (de los que se emplean en los círculos infantiles) al parecer en el patio o entrada de su casa, incapaz de descansar en su cuna por el calor insoportable tras 48 horas sin electricidad.

«Presidente dígame cómo le explico a mi bebé que su ventilador no tiene carga porque llevamos resistiendo 48 horas reportando una avería y nadie, bien, la respuesta es que ya está puesta la queja y nadie hace nada», escribió la mujer.

«Como le digo que no puede dormir en su cuna porque el calor no lo dejará dormir y que tiene que dormir en la puerta de la casa a ver si entra algo de aire», continuó en su publicación.

El reclamo culmina con una frase que interpela directamente la retórica oficial: «Presidente mi hijo no sabe lo que es resistir y mi hijo no entiende la mierda de país en que vive».

La publicación llega en el peor momento de la crisis eléctrica cubana en décadas. El 8 de julio se registró un déficit histórico de 2,341 MW, con una disponibilidad de apenas 1,000 MW frente a una demanda de 3,100 MW.

El Sistema Electroenergético Nacional ha colapsado totalmente siete veces en 18 meses, con tres apagones nacionales solo en 2026.

Provincias como Matanzas han acumulado hasta 87 horas consecutivas sin electricidad, Granma se desconectó por completo el 4 de julio, y La Habana enfrenta cortes de entre 20 y 30 horas diarias.

La CTE Antonio Guiteras, la mayor termoeléctrica del país, salió del sistema el 3 de julio en su desconexión número 17 del año.

El caso de Dayany Sol Lopez no es aislado. Desde mayo de 2026 se ha registrado una ola de denuncias de madres cubanas sobre el sufrimiento de bebés y niños por el calor extremo sin ventilación.

Subdraine Portales escribió el 3 de junio «Soy madre y ya no doy más», denunciando picaduras de insectos en su bebé.

Sinaí Arencibia relató que su hija llevaba más de tres noches sin dormir por el calor. Un bebé de nueve meses sufrió quemaduras mientras su familia padecía los apagones.

El contraste con el discurso oficial resulta demoledor. Díaz-Canel declaró el 3 de julio en una entrevista con el semanario puertorriqueño CLARIDAD: «Yo tengo la convicción de que lo vamos a superar, y que vamos a salir adelante, y que vamos a vencer, y que no nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir».

En la clausura de la tercera sesión extraordinaria del Parlamento, el mandatario había convocado al pueblo a «resistir» los apagones, calificándolos de «castigo bárbaro».

Es precisamente esa palabra —resistir— la que Dayany Sol Lopez le devuelve sin contemplaciones: su hijo bebé no sabe lo que significa, y ella no encuentra cómo explicárselo.