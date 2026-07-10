Julio César González Pagés sobre «El Cangrejo»: resume su devoción revolucionaria en una cadena «blin blin» con iniciales de Fidel y Raúl

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El catedrático Julio César González Pagés publicó en su perfil de Facebook un análisis sobre Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias «El Cangrejo», tras la primera entrevista que el nieto de Raúl Castro concedió a un medio estadounidense, el diario USA Today, el lunes último.

En su publicación en Facebook, González describe a Rodríguez Castro como «un hombre que actúa como lo educaron» y lo retrata a través de un detalle que considera revelador: una cadena estilo «blin blin» de oro laminado con las iniciales de Fidel Castro Ruz y Raúl Castro Ruz, sus ídolos y, a la vez, miembros de su propia familia.

«Una persona de 42 años que resume su devoción a la revolución en una cadena modelo blin blin de oro laminado con las iniciales de sus ídolos que iniciaron este proceso: Fidel y Raúl», escribió el catedrático.

El propio Rodríguez Castro mostró ese medallón ante el periodista de USA Today durante la entrevista, realizada en junio en La Habana, en la misma oficina que ocupó su abuelo en el Centro de Convenciones.

«Si hay algo en lo que creo, es en estos dos hombres», declaró entonces.

González no adopta un tono de condena personal, sino analítico: «El Cangrejo no es el villano, es un hombre que actúa como lo educaron».

Sin embargo, el también historiador—censurado por Cubavisión en abril de 2025— traza un contraste demoledor entre el mundo de Rodríguez Castro y la realidad del cubano común.

Durante la entrevista con USA Today, El Cangrejo apareció vestido con jeans azul claro, camiseta negra Hugo Boss y zapatillas Hermès, y expresó su deseo de que los cubanos pudieran comprar foie gras en los supermercados y vivir con el mismo bienestar que él.

Según una investigación periodística conjunta sobre sus hábitos de consumo, Rodríguez Castro realizó al menos 23 viajes en jet privado a Panamá entre 2024 y finales de 2025 para compras de lujo.

González señala que El Cangrejo forma parte de una élite que exhibe ropa cara y viajes de alto confort, mientras otros hijos de dirigentes «lo hacen de otra forma: escondidos, discretos y sin entrevistas».

El catedrático también alude a las propuestas que Rodríguez Castro lanzó en la entrevista: liberar presos políticos mediante canje y sentarse a dialogar con Washington.

El propio El Cangrejo afirmó ante USA Today: «Puedo negociar con cualquier persona designada por EE.UU. Si se me da la oportunidad, claro que con Trump».

La indignación que generaron sus palabras alcanzó tanto al exilio cubano como a sectores del propio régimen dentro de la isla.

Pero González reserva su crítica más dura no para el nieto de Raúl Castro, sino para el sistema que lo produce y para el abismo que separa esos discursos de la realidad cotidiana.

«La miseria y desolación que vive el pueblo cubano de a pie es el telón de fondo de muchos discursos creativos que hablan de patria, nación y nacionalismo desde ideologías y doctrinas», escribió el historiador.

Y cerró con una imagen sin adornos: «Pero en la concreta el tiempo sigue pasando y los reconcentrados siguen muriendo en silencio en hospitales y casas oscuras sin medicamentos, comida, agua y electricidad».