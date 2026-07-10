¿Deportación si el juez no espera a que llegue tu residencia? Esto explica abogada

Cubanos que ingresaron a Estados Unidos por el programa CBP One y tienen casos activos en Corte de inmigración mientras esperan la aprobación de su residencia enfrentan un riesgo real de deportación si el juez no les concede más tiempo, según advierte la abogada de inmigración Liudmila Marcelo en una entrevista con Tania Costa para CiberCuba.

Marcelo explica que la única herramienta legal disponible en esa situación es presentar moción tras moción solicitando continuaciones, es decir, aplazamientos de la fecha de Corte final, para ganar tiempo hasta que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) apruebe la residencia. Sin embargo, si el juez rechaza sistemáticamente esas solicitudes, el panorama se vuelve muy difícil.

«Si el juez no quiere: uno, te la cierra. No hay forma. Mandas moción tras moción, le pides una continuación o sea que atrase un poco más la Corte final para ver si da tiempo a que llegue la residencia, pero si el juez se niega a todo esto no hay nada que hacer», afirmó la abogada.

En ese escenario, la única alternativa que queda es defender un caso de asilo, pero Marcelo advierte que esa opción tampoco es sólida para muchos inmigrantes. «Muchas de estas personas que entraron por CBP ONE, que son cubanos, no tienen un caso fuerte de asilo y entonces se les viene la orden de deportación encima».

La situación se agrava si el inmigrante ni siquiera ha presentado solicitud de asilo. «Y si no presentan el asilo entonces también se les viene la orden de deportación encima», subrayó Marcelo.

La abogada señala que el resultado depende en gran medida de la geografía. «Depende mucho del juez y de la jurisdicción», precisó. En las jurisdicciones de Orlando y Miami hay mayor flexibilidad: algunos jueces están fijando fechas de corte final más lejanas y cerrando los casos cuando llega la residencia. La situación es muy distinta en otros estados.

«Texas y también New York están bien, bien pesaditos en estas circunstancias de la CBP ONE», alertó Marcelo, describiendo la poca disposición de esos tribunales a conceder tiempo adicional.

Esta situación se da en un contexto de aprobaciones de residencia para cubanos prácticamente paralizadas, con una caída del 99,8% entre febrero de 2025 y enero de 2026.

Al ser preguntada si le han llegado residencias aprobadas recientemente, Marcelo respondió con crudeza: «Nada más que esta es la que te estoy contando de los muchachos», en referencia a una sola pareja joven cuyo caso acaba de resolverse.

La sobrecarga de los tribunales agrava aún más el problema. Marcelo describe audiencias masivas donde los jueces acumulan hasta 100 casos en la mañana y 80 en la tarde, lo que ralentiza todo el proceso y deja poco margen de reacción a los afectados.

El programa CBP One fue cancelado por la Administración Trump en enero de 2025, dejando a miles de cubanos con parole en situación de incertidumbre migratoria. Según datos del ICE, unos 42,000 cubanos tienen una orden de deportación emitida por un juez pero aún no están bajo custodia.

Marcelo advirtió además que algunos jueces están fijando fechas de Corte final para finales de 2026 o incluso 2027, lo que deja muy poco margen para prepararse.

«Hay algunos jueces que están dando las fechas de Corte final un poco más lejos, hay otros que la están dando un poco más cerca del 2027, finales del 2026. Así que hay bien poco tiempo para prepararse».