Mercado informal de divisas en Cuba profundiza su caída y rompe la tendencia alcista de los últimos días

El mercado informal de divisas en Cuba amanece este sábado con el dólar a 663 pesos cubanos (CUP), el euro a 753 CUP y la MLC a 419 CUP, según el monitoreo registrado a las 3:13 de la madrugada.

Las tres divisas retroceden respecto a los valores del viernes, jornada que ya había registrado caídas frente al jueves. El dólar pierde siete pesos (estaba en 670 CUP), el euro cede cinco pesos (venía de 758 CUP) y la MLC protagoniza el descenso más pronunciado: se desploma 29 pesos desde los 448 CUP del viernes.

Tasa de cambio informal en Cuba Sábado, 11 Julio, 2026 - 03:30

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 663 CUP

Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 753 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 419 CUP

El jueves, el dólar se mantenía en 680 CUP por tercer día consecutivo, el euro rondaba los 760 CUP y la MLC se situaba en 490 CUP, lo que subraya la aceleración de la caída en apenas 48 horas.

El comportamiento del último mes ha sido de volatilidad extrema. El dólar tocó su máximo histórico de 695 CUP el 21 de junio, apenas dos días después de que la Asamblea Nacional aprobara un paquete de 176 medidas económicas en sesión extraordinaria. Lejos de calmar el mercado, el anuncio coincidió con un fuerte incremento del precio del dólar en el mercado informal.

Evolución de la tasa de cambio

Tras ese pico, el dólar corrigió abruptamente hasta los 605 CUP a finales de junio, el mínimo del período, para luego recuperarse de forma sostenida: 610 CUP el primero de julio, 645 el día cuatro, 670 el día seis y 680 entre el siete y el nueve. La caída de este sábado interrumpe esa tendencia alcista.

El euro siguió un patrón similar: alcanzó los 800 CUP el 21 de junio, también récord histórico, cayó hasta ~700 CUP a finales de mes y se estabilizó en torno a 758-760 CUP en los primeros días de julio antes del nuevo retroceso de este sábado.

La MLC tuvo un comportamiento diferenciado: osciló entre 488 y 507 CUP durante junio, se estabilizó en ~490 CUP en la primera semana de julio y sufre ahora una caída abrupta que la lleva a 419 CUP, mínimos similares a los del inicio del período analizado.

Todo esto contrasta con la tasa oficial del Banco Central, fijada en 592.00 CUP por dólar y 676.15 CUP por euro para julio de 2026, muy por debajo de los precios del mercado informal, lo que refleja la profunda distorsión cambiaria que vive la isla.

Las 176 medidas aprobadas el 19 de junio —las más ambiciosas desde el Período Especial— incluyen por primera vez desde 1959 la autorización de banca privada, casas de cambio privadas y un mercado cambiario digital con subastas de divisas. Sin embargo, la reacción popular fue de escepticismo: en redes sociales los cubanos respondieron con frases como «se quieren salvar ellos» y «¿alguien les cree?», y se reportaron cacerolazos en Santiago de Cuba, Santa Clara y La Habana.

Los economistas independientes Mauricio de Miranda y Miguel Alejandro Hayes sostienen que las medidas no buscan el desarrollo económico sino «la supervivencia política del régimen y un nuevo reparto del poder dentro del castrismo», sin tocar la estructura de GAESA.

En perspectiva histórica, el peso cubano ha perdido más del 95% de su valor frente al dólar en seis años: de 42 CUP en 2020 a los 663 CUP de este sábado. Según economistas independientes, «mientras esas condiciones no cambien —escasez real de divisas, inflación de tres dígitos, déficit fiscal y desconfianza en el peso cubano— la tasa termina volviendo a subir».