España habría destinado casi 5.000 millones de euros a sostener al régimen cubano, según un informe

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Un informe publicado este jueves por el Instituto Juan de Mariana sostiene que España ha destinado el equivalente a 4.994 millones de euros al sostenimiento financiero del régimen cubano durante las últimas tres décadas, a través de sucesivas condonaciones y reestructuraciones de deuda.

El estudio, titulado "El precio de sostener el castrismo", fue dado a conocer coincidiendo con el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.

Según sus autores, el cálculo no se limita al importe de la deuda perdonada, sino que incorpora el coste financiero que habría supuesto para Cuba obtener esa financiación en condiciones normales de mercado.

El informe sitúa el origen de esa cifra en la reestructuración de deuda acordada entre España y Cuba en 2016. En aquella operación se renegociaron 2.444 millones de euros, de los cuales 1.492 millones fueron condonados directamente en concepto de intereses de demora, alrededor del 60 % del total.

Desde entonces, nuevas operaciones de alivio financiero han reducido la deuda pendiente hasta unos 286 millones de euros, lo que significa que el régimen cubano habría visto perdonado cerca del 90 % de las obligaciones reconocidas en aquel acuerdo.

Los autores sostienen que, de no haberse producido esas condonaciones y refinanciaciones, la deuda habría alcanzado en 2026 un valor aproximado de 5.280 millones de euros, de ahí que estimen en 4.994 millones el coste económico efectivo del apoyo español.

El estudio también pone el foco en las decisiones adoptadas durante el Gobierno de Pedro Sánchez. Recuerda que en octubre de 2025 el Consejo de Ministros aprobó una nueva reestructuración de deuda cubana por 193,4 millones de euros y destaca que, en mayo de 2026, el Tribunal Supremo obligó al Ministerio de Economía a hacer públicos los detalles de estas operaciones tras anular la declaración de secreto con la que habían sido clasificadas.

Más allá de la deuda, el informe sostiene que el respaldo español incluye programas de cooperación y financiación destinados a distintos ámbitos del Estado cubano, entre ellos proyectos energéticos, iniciativas de digitalización administrativa, asistencia técnica, ayudas alimentarias y operaciones de suministro de material policial.

Asimismo, señala que diversas comunidades autónomas han financiado proyectos de cooperación con Cuba durante las últimas décadas. El documento destaca especialmente el caso del País Vasco, que habría canalizado más de 41 millones de euros entre 1993 y 2019 y aprobó otros 250.000 euros en junio de este año. También menciona iniciativas impulsadas desde Cataluña, Galicia y otras regiones.

El informe subraya además una aparente contradicción: mientras España ha reducido sustancialmente la deuda del Estado cubano, más de 150 empresas españolas continúan acumulando impagos en la isla por 255 millones de euros, cifra que asciende a 318 millones si se incluyen fondos retenidos y dividendos bloqueados. Según el estudio, algunas de esas compañías han terminado en concurso de acreedores.

Los autores enmarcan el apoyo español dentro de una larga historia de subsidios internacionales que, a su juicio, han permitido la supervivencia económica del régimen cubano. El documento menciona las ayudas recibidas de la antigua Unión Soviética, Venezuela y, más recientemente, Rusia.

Como conclusión, el Instituto Juan de Mariana sostiene que décadas de apoyo financiero externo no han generado reformas políticas ni económicas en Cuba y afirma que el régimen continúa dependiendo de subsidios internacionales mientras persisten la crisis económica, la emigración masiva y la represión política en la isla.