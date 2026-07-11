Justicia 11J: «Ninguna causa puede avanzar si abandona a quienes se levantaron primero»

En el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, la organización Justicia 11J publicó este sábado un video testimonial con voces de familiares, artistas y activistas que recordaron aquel día histórico y exigieron que el mundo no abandone a quienes siguen presos por haber salido a las calles.

El video reúne los testimonios de José Daniel Ferrer, Haydée Milanés, la historiadora Alina Bárbara López, la actriz Susana Pérez, el actor Alberto Pujol, las madres Marta Perdomo y Yenisey Taboada, el padre Wilber Aguilar, Johana Cilano de Amnistía Internacional, y los activistas Tata Poet y Anna Bensi.

Ferrer, líder opositor desterrado a Miami en octubre de 2025 tras más de tres años de prisión, lanzó la advertencia central del material: «No triunfa una causa que abandona o que deja solos a aquellos que tienen el valor de levantarse, a manifestarse, a protestar contra la opresión y la miseria».

La historiadora Alina Bárbara López subrayó el peso histórico de aquel momento: «Como historiadora, me convenció de que Cuba no era ni jamás sería una excepción a la manera en que se mueven los hechos en la historia».

Uno de los testimonios más desgarradores del video proviene de Wilber Aguilera, padre del preso político Walnier Luis Aguilera: «Han sido cinco años de que se fue por esa puerta y no ha podido entrar. Ha sido un dolor inmenso que hemos vivido como familia porque lo podemos ver por dos horas mensuales en salones de visita».

Taboada, madre del preso político Duannis León, añadió: «Mi familia jamás ha vuelto a ser la misma porque está faltando nuestro miembro puntual, mi hijo, hermano, nieto, amigo, barbero del barrio». Y sobre el proceso judicial: «Yo vi el juicio que se le hizo a mi hijo y fue un juicio injusto. No fue un juicio justo, nunca hubo justicia».

Johana Cilano, representante de Amnistía Internacional, situó la dimensión del problema con cifras concretas: «Hoy hay más de 800 personas privadas de su libertad por motivos políticos en el país y casi la mitad de ellas fueron detenidas por participar justamente en las protestas del 11J». Cilano calificó la fecha como «una herida abierta de derechos humanos en Cuba» y reclamó que la comunidad internacional exija el fin de la represión.

El video también recoge una advertencia sobre el estado interior de los presos: «El mayor peligro que tienen no es solo perecer dentro de la cárcel, sino perder su alma, perder la limpieza de su alma», alertó Susana Pérez.

La cifra de Amnistía Internacional contrasta con el récord de 1,306 prisioneros políticos que contabilizó Prisoners Defenders al cierre de junio de 2026, de los cuales 338 fueron condenados directamente por su participación en las protestas de 2021.

El indulto del régimen en abril de 2026, que liberó a más de 2,000 reclusos, excluyó explícitamente a los condenados por «delitos contra la autoridad», la figura jurídica utilizada para criminalizar a los manifestantes del 11J. La embajada de Estados Unidos en La Habana exigió este sábado la liberación de los presos políticos en el marco del aniversario.

Justicia 11J lanzó la campaña #CincoAñosSinJusticia con un mensaje que resume su postura: «Hay circunstancias de las que no se puede hablar solo con datos. Y hacen falta las historias para poderlas explicar».

Marta Perdomo, madre de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, cautivos del régimen, cerró el video con una promesa que resume el espíritu de la campaña: exigir libertad «hasta el final, hasta que sean libres».