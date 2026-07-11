«Sabía a lo que iba y sabía a lo que me enfrentaba»: manifestante del 11J recuerda cómo fue agredido

En el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, el abogado y activista cubano Fernando Almeyda publicó este sábado un mensaje en Facebook en el que recuerda con franqueza la agresión física que sufrió durante las manifestaciones y reivindica su decisión de haber salido a las calles.

«Sabía a lo que iba y sabía a lo que me enfrentaba. Y corrí con mucha suerte», escribió Almeyda al conmemorar lo que él mismo llama un lustro del 11J.

El activista, hoy exiliado en Serbia con estatus de refugiado político, no elude los detalles de lo que vivió aquel día: «Me rompieron la cara pero al menos no fui muerto como Diubis Laurencio, ni preso como tantos cientos».

Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, fue el único fallecido reconocido oficialmente por el régimen durante el 11J. Murió el 12 de julio de 2021 en el barrio de La Güinera, en Arroyo Naranjo, La Habana, por un disparo en la espalda atribuido al subteniente Yoennis Pelegrín Hernández. La Fiscalía Militar calificó el hecho como «legítima defensa» y el oficial no recibió condena alguna.

Almeyda fue cofundador del movimiento Archipiélago, plataforma de la sociedad civil cubana que dirigió una carta a Díaz-Canel reconociendo la legitimidad de las protestas y denunciando la represión. También fue uno de los promotores de la Marcha Cívica por el Cambio y convocó la marcha del 15 de noviembre de 2021, que fue reprimida antes de poder realizarse.

La persecución de la policía política lo obligó a abandonar Cuba en febrero de 2022 rumbo a Serbia, donde obtuvo refugio político. Desde allí mantiene su activismo y su labor como abogado de derechos humanos.

En su publicación, Almeyda rechaza cualquier intento de borrar su participación en aquellos eventos: «Soy consciente de que a muchos les convendría que se omitiera esta parte de mi historia. Y por eso mismo, se las recuerdo».

El activista también reencuadra el significado de aquella jornada en su propia trayectoria vital: «El #11J no cambió mi vida, yo cambié mi vida por el #11J. Y estoy en paz con eso».

El quinto aniversario del 11J se conmemora en un contexto sombrío para los derechos humanos en Cuba. Según la organización Justicia 11J, 338 personas vinculadas directamente a las protestas continúan cumpliendo sanciones. En mayo de 2026, el número total de presos políticos en la isla alcanzó un máximo histórico de entre 1,260 y 1,281 personas, según distintas organizaciones de derechos humanos.

El régimen liberó a 2,010 presos el 2 de abril de 2026 como supuesto «gesto humanitario», pero excluyó de forma explícita a los condenados por «delitos contra la autoridad», la figura legal utilizada para criminalizar a los manifestantes del 11J. Este sábado, la Embajada de Estados Unidos en La Habana exigió la liberación de los presos políticos, citando entre otros el caso del artista Luis Manuel Otero Alcántara.

Almeyda cerró su mensaje con una declaración de identidad que resume cinco años de consecuencias asumidas: «Para felicidad de mis amigos y maldición de mis enemigos este también soy yo».