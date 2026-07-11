Encuentran sin vida a custodio de Ciego de Ávila que llevaba cinco días desaparecido

Vídeos relacionados:

Los bomberos hallaron este sábado el cuerpo sin vida de Jesús Cordoví Rubido, el custodio del Combinado Deportivo del municipio de Morón, provincia de Ciego de Ávila, quien llevaba cinco días desaparecido tras salir de su puesto de trabajo el lunes 6 de julio sin llegar jamás a su hogar.

La noticia fue confirmada en Facebook por Guillermo Rodríguez Sánchez, quien había difundido inicialmente la alerta de desaparición y recibió el aviso directamente de un familiar: «Por desgracia el desenlace fue el peor de los posibles, Jesús fue encontrado hace minutos sin vida por los bomberos luego de una intensa búsqueda por parte de familiares, vecinos y autoridades».

Jesús había salido de su guardia en el Combinado Deportivo alrededor de las ocho de la noche del lunes 6 de julio. Su familia lo llamó para avisarle que la comida estaba lista, pero nunca llegó a su vivienda en el Reparto Loma Ciega.

La policía inició investigaciones tras la denuncia familiar y logró localizar su bicicleta, aunque sin rastro de él.

Durante toda la semana, familiares, vecinos y amigos recorrieron los montes cercanos a la zona sin encontrarlo. Según Rodríguez Sánchez, «gran parte del pueblo de Morón ayudó a buscarlo toda esta semana que estuvo ausente de su casa».

Captura de Facebook

Las autoridades manejan varias líneas de investigación. Una de ellas apunta a que Jesús se quitó la vida, según las primeras evaluaciones del cuerpo, aunque el propio comunicado aclara que «no se descartan otras causas o sospechosos».

Un elemento que la familia señala como clave es que, días antes de su desaparición, Jesús había confrontado a un grupo de carretoneros nocturnos a quienes sorprendió robando bloques y otros materiales de construcción en su zona de guardia.

Quienes difundieron el caso indicaron que «por ahí pudiera estar el principal elemento a investigar».

Quienes lo conocían lo describían como una persona tranquila y trabajadora: «Jesús es un tipo sencillo, buena gente, que iba y venía tranquilamente a su empleo como custodio».

El caso se suma a un patrón de inseguridad que golpea al municipio de Morón en los últimos 18 meses.

En enero de 2025, el anciano Heriberto Llanez García fue hallado muerto en un manglar de la Loma de Cunagua tras meses desaparecido. Ese mismo mes desapareció también José Alberto Campo Cruz, de 65 años, cuyo asesinato fue confirmado en mayo de 2025.

A nivel nacional, los robos de materiales de construcción se han multiplicado en distintas provincias, dejando a los custodios de instalaciones en una posición de extrema vulnerabilidad cuando confrontan a los ladrones.

En mayo de 2026, un custodio de cafetería fue asesinado por asfixia mecánica durante un robo en Yaguajay, Sancti Spíritus, en un caso que evidenció la misma dinámica de violencia contra trabajadores que defienden bienes estatales.

La investigación sobre la muerte de Jesús Cordoví Rubido permanece abierta, y la familia aguarda que las autoridades determinen con certeza las circunstancias exactas del fallecimiento.