Portugal y España protagonizan un duelo de final anticipada; Estados Unidos va por otro golpe ante Bélgica

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Este lunes, los octavos de final del Mundial 2026 ofrecen una doble jornada de alto voltaje: el clásico ibérico entre Portugal y España en Dallas abre la acción, seguido del duelo entre Estados Unidos y Bélgica en Seattle, con una polémica sin precedentes como telón de fondo.

Portugal vs. España: la final que llegó demasiado pronto

El AT&T Stadium de Dallas albergará uno de los partidos más atractivos que se recuerdan en una fase eliminatoria mundialista, con dos selecciones que figuran entre las grandes candidatas al título.

Portugal llega al cruce con sensaciones mixtas tras la fase de grupos: un empate ante RD Congo, una goleada de 5-0 a Uzbekistán y un empate sin goles frente a Colombia lo obligaron a clasificar como segundo de su zona.

En los dieciseisavos, los lusos sacaron carácter para eliminar a Croacia por 2-1, con el gol decisivo de Gonçalo Ramos en el minuto 90 y Cristiano Ronaldo como referente desde el punto de penalti.

España, en cambio, llega en estado de gracia.

La Roja terminó primera del Grupo H tras vencer a Arabia Saudita y Uruguay, y en los dieciseisavos despachó a Austria con un contundente 3-0, con un doblete de Mikel Oyarzabal —ya con cuatro goles en el torneo— y un tanto de Pedro Porro.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones añade morbo al encuentro: Portugal venció a España en la final de la UEFA Nations League 2024-25 por penaltis, tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario.

Estados Unidos vs. Bélgica: la polémica de Balogun marca el ambiente

El Lumen Field de Seattle será el escenario del segundo partido del día, con la selección anfitriona buscando seguir haciendo historia ante su público.

El equipo de Mauricio Pochettino fue primero de su grupo al superar a Paraguay y Australia, y en los dieciseisavos venció con claridad a Bosnia y Herzegovina por 2-0, con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman.

Sin embargo, ese partido dejó una controversia que sacudió al torneo: Balogun recibió tarjeta roja directa en el minuto 64, pero la FIFA revocó la sanción tras una llamada personal del presidente Donald Trump al presidente del organismo, Gianni Infantino.

Trump celebró la decisión en Truth Social: «Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia».

La reacción de Bélgica ante la revocación fue de asombro: la Asociación Belga de Fútbol citó el Artículo 66.4 del Código Disciplinario de la FIFA y anunció que «se estudian todas las opciones» de apelación.

Es la primera vez documentada en la historia de los Mundiales que un presidente de Estados Unidos interviene directamente ante la FIFA para revertir una sanción a un jugador de su selección.

Bélgica, por su parte, llega con la moral alta tras una épica remontada ante Senegal: levantó un 2-0 en contra, igualó al final del tiempo reglamentario y selló la clasificación en la prórroga con un penalti de Youri Tielemans.

Con Romelu Lukaku como referente ofensivo y la indignación por la polémica de Balogun como motivación extra, los Diablos Rojos llegan a Seattle dispuestos a frenar el sueño americano.