El régimen completa la cuota de diputados de Holguín con el periodista oficialista Jorge Legañoa

Holguín completa su cuota de diputados con el presidente de Prensa Latina, natural de Camagüey

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El régimen cubano eligió este viernes al periodista Jorge Legañoa Alonso, presidente de la agencia estatal Prensa Latina y natural de Camagüey, como diputado por el municipio holguinero de Rafael Freyre, completando así la cuota de 40 representantes que corresponde a esa provincia ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Según el reporte de la Agencia Cubana de Noticias, el proceso se realizó en cumplimiento del Acuerdo 608-X del Consejo de Estado, firmado por el presidente de ese ente Juan Esteban Lazo Hernández el 22 de junio y publicado en la Gaceta Oficial.

De acuerdo con Maite Pupo Romero, jefa del departamento de atención a los órganos locales de la Asamblea Nacional, la vacante llevaba, "un largo período" sin cubrirse, situación que "inquietaba a los propios delegados, quienes reclamaban su cobertura".

La elección de Legañoa ilustra con claridad la lógica del sistema político cubano; un camagüeyano de 43 años, sin raíces históricas en Holguín, representa a un municipio holguinero gracias a una propuesta calificada por el propio régimen de "ascendencia nacional", eufemismo que describe una designación desde arriba.

Al aceptar el cargo, declaró que representar a los cerca de 50,000 habitantes de Rafael Freyre "constituye un gran desafío y, al mismo tiempo, un enorme orgullo", y prometió ser "una de las voces de los freirenses en el Parlamento cubano", subrayó la fuente.

La próxima elección general está prevista para 2028.

El nuevo diputado es una de las figuras más activas de la propaganda oficial. El régimen lo premió con la presidencia de Prensa Latina en octubre de 2025 tras protagonizar en televisión una campaña de descrédito contra el opositor José Daniel Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), recién excarcelado y deportado a Estados Unidos.

En esa intervención, Legañoa calificó a Ferrer de "violento", "delincuente" y "mercenario".

En junio de este año, Legañoa defendió al gobernante Miguel Díaz-Canel en el programa televisivo oficialista Mesa Redonda, tras las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso al gobernante cubano, y las calificó de "medalla" y "reconocimiento a la resistencia".

"Es un reconocimiento a la resistencia, al no querer torcer, dar el brazo a torcer, al no dejarse presionar, a defender los postulados y los valores de la revolución", afirmó entonces.

En marzo Legañoa negó públicamente la existencia de negociaciones entre Cuba y Estados Unidos, las cuales calificó de "maniobra de manipulación", para verse obligado días después a preguntar al propio Díaz-Canel sobre esos mismos contactos, una vez que el gobernante los reconoció oficialmente.

Legañoa se graduó en Periodismo por la Universidad de La Habana, en 2007, y ha ocupado cargos en el Instituto de Información y Comunicación Social, el Comité Central del Partido Comunista de Cuba y la Unión de Periodistas de Cuba.

Prensa Latina, que ahora dirige, fue fundada en 1959 y opera como plataforma internacional de la propaganda del régimen desde 39 oficinas en el mundo.

El precedente más conocido de este mecanismo de cobertura de vacantes entre elecciones generales fue la elección del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja (1960-2022) como diputado por Remedios, en Villa Clara, en octubre de 2021, también mediante sesión extraordinaria de la asamblea municipal.