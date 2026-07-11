Elián González afirma que el pueblo cubano está cansado, pero “sabe dónde está el mal”

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Elián González, diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular y figura propagandística del régimen cubano, afirmó durante su visita a España que el pueblo cubano, pese al agotamiento, identifica con claridad el origen de sus males, que según él es el embargo de Estados Unidos.

"Por mucho que el pueblo cubano esté cansado, sabe dónde está el mal", sostuvo González en una entrevista concedida a la revista española Contexto y Acción (Ctxt), publicada este viernes.

La publicación, firmada por el periodista Aníbal Malvar, recoge las declaraciones del diputado durante su estancia en España, adonde viajó invitado por el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba (MESC).

González calificó la situación actual de la isla como "el peor bloqueo vivido en la etapa revolucionaria" y lo describió como "un asedio medieval, brutal, sin ninguna legitimidad", al tiempo que atribuyó la crisis exclusivamente a las sanciones estadounidenses y eludió cualquier responsabilidad del régimen.

Cuando el periodista le preguntó si las reformas económicas impulsadas por el gobernante Miguel Díaz-Canel representan un giro hacia un modelo más mixto, González esquivó la respuesta directa y defendió que Cuba busca su propio camino.

"No vamos a copiar ningún modelo. No copiamos el ruso, no copiamos el chino. Estamos intentando construir nuestro socialismo", señaló.

En una entrevista paralela con el diario asturiano El Comercio, González fue incapaz de señalar un solo error del gobierno cubano cuando se le pidió autocrítica.

"La realidad es que para mí sería difícil decírselo. Ojalá supiese qué hay que hacer para salir de esta situación", respondió.

Sobre la posibilidad de una intervención militar ordenada por el presidente Donald Trump, el diputado declaró: "Tememos una intervención por el hecho de lo que podría representar en costo de vidas, pero no desde el punto de vista de asumirla. No tememos asumir a Estados Unidos como enemigo".

El 5 de julio, González participó en la XXXIX Semana Negra de Gijón en una mesa redonda junto a Fidel Castro Smirnov, nieto del dictador Fidel Castro (1926-2016), ante más de 350 personas.

El acto fue interrumpido por la joven cubana Adelainys Castán, quien gritó "¡Asesinos!" y entonó "Patria y Vida", lo cual generó polémica por el uso del festival como plataforma de propaganda del régimen.

El patrón de declaraciones de González es consistente con su rol como portavoz del régimen. En octubre de 2025 afirmó en México que el gobierno cubano "no comete grandes errores" y culpó a Washington de toda la crisis.

En mayo pasado calificó de "patraña" la acusación penal del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el expresidente Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

González, de 32 años, fue elegido diputado por el municipio de Cárdenas en 2022 tras ser nominado por organizaciones afines al régimen. Trabaja además como director asistente de AT Comercial Varadero, empresa subordinada al conglomerado de la élite militar GAESA.

Su visita a España coincidió con la aprobación, el 7 de julio, de un debate urgente en la ONU sobre el embargo a Cuba con 136 votos a favor, nueve en contra y 30 abstenciones, el respaldo más bajo en más de tres décadas frente a los 165 votos obtenidos en octubre de 2025.