Elián González niega haber sido utilizado por el régimen: «Mi padre nunca me usaría»

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Elián González, el llamado «niño balsero» que hoy ejerce como diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, rechazó en una entrevista con el diario asturiano El Comercio haber sido instrumentalizado políticamente por el régimen cubano, aunque no pudo —o no quiso— señalar un solo error del gobierno de la isla cuando se le pidió autocrítica.

González se encuentra en Gijón para participar en el XVIII Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, un evento que reunió a más de 200 participantes y 45 organizaciones.

Fue allí donde el periodista le preguntó directamente si, además del exilio de Miami, también fue utilizado por el gobierno cubano.

«No, no lo siento así. Mi padre nunca me usaría», respondió González, confundiendo deliberada o involuntariamente la pregunta sobre el régimen con una referencia a su progenitor.

Cuando el entrevistador aclaró que la pregunta apuntaba al gobierno cubano y no a su padre, González esquivó la cuestión: «Lo que hizo fue devolverme a mi papá y todo lo que ha sucedido después no es porque se haya politizado sino porque fue mi voluntad hacerlo».

Sí admitió, en cambio, que el exilio sí lo utilizó: «El exilio cubano quería tomar mi caso como un trofeo contra Cuba», declaró.

Ante la solicitud de que hiciera autocrítica sobre los errores del gobierno cubano, González fue incapaz de mencionar uno solo. «La realidad es que para mí sería difícil decírselo. Ojalá supiese qué hay que hacer para salir de esta situación», respondió, trasladando toda la responsabilidad de la crisis al embargo estadounidense.

El diputado afirmó que «Cuba vive un triple asedio como nunca lo ha tenido» y calificó de «lo más calumnioso, de lo más bajo» negar que la isla está sometida al embargo de Estados Unidos, al que atribuyó la escasez de combustible y la crisis económica que padece el pueblo cubano.

Esta postura es consistente con sus declaraciones previas. En octubre de 2025, durante el IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba celebrado en México, González culpó a Estados Unidos de todos los problemas de Cuba y sostuvo que el gobierno «no comete grandes errores».

En mayo de 2026, salió en defensa de Raúl Castro tras la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, calificando los cargos de «patraña».

Sobre una posible intervención militar de la administración Trump en Cuba, González declaró: «Tememos una intervención por el hecho de lo que podría representar en costo de vidas, pero no desde el punto de vista de asumirla. No tememos asumir a Estados Unidos como enemigo».

En el encuentro de Gijón, González compartió ponencia con Fidel Castro Smirnov, nieto del dictador Fidel Castro, bajo el título «La Cuba que viene: memoria, futuro de paz y revolución».

El evento se enmarca en los actos del centenario del nacimiento de Fidel Castro y en la agenda propagandística internacional del régimen.

González, ingeniero industrial y padre de una niña, trabaja como director asistente de AT Comercial Varadero, empresa subordinada a GAESA, el conglomerado militar-empresarial que controla gran parte de la economía cubana, y fue elegido diputado por el municipio de Cárdenas en marzo de 2023.

Ha declarado en otras ocasiones que su «mayor privilegio» es ser llamado «el niño de Fidel».