Régimen celebra una «victoria» en la ONU, pero oculta que se duplicaron las abstenciones frente a la votación de 2025

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El régimen cubano presentó este martes como una «victoria» la aprobación en la Asamblea General de la ONU de un debate extraordinario sobre el embargo estadounidense, pero evitó mencionar uno de los datos más significativos de la votación: 30 países se abstuvieron, más del doble que en la última votación sobre el tema celebrada en octubre de 2025.

Tanto Miguel Díaz-Canel como el canciller Bruno Rodríguez Parrilla difundieron el resultado en sus redes sociales destacando únicamente los 136 votos a favor y los nueve en contra, sin hacer referencia al elevado número de abstenciones.

Rodríguez Parrilla incluso publicó una infografía con el mensaje «Victoria de Cuba» y el destacado «136 a favor», mientras que Díaz-Canel agradeció el respaldo internacional y aseguró que cada voto representaba un acto de «justicia y valentía» frente a las «descaradas mentiras» del representante de Estados Unidos.

La votación concluyó con 136 votos a favor, nueve en contra y 30 abstenciones.

Aunque el debate fue aprobado, el respaldo obtenido por La Habana fue inferior al registrado en la resolución anual sobre el embargo aprobada en octubre de 2025, cuando Cuba reunió 165 votos favorables, siete en contra y 12 abstenciones.

El incremento de las abstenciones —de 12 a 30— refleja una menor disposición de numerosos países a respaldar sin reservas la posición del régimen cubano en Naciones Unidas.

Conviene recordar, además, que la votación de este martes no modifica ni elimina el embargo estadounidense. Únicamente autoriza la celebración de un debate extraordinario bajo el tema 38 de la agenda de la Asamblea General, un mecanismo al que Cuba recurrió por primera vez y distinto de la resolución anual que se presenta desde 1992.

Nueve países votaron en contra

Los Estados que rechazaron la apertura del debate fueron Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Israel, Marruecos, República Checa, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania.

Durante la sesión, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, sostuvo que el verdadero embargo que padecen los cubanos es el impuesto por su propio gobierno y denunció la existencia de presos políticos, los apagones nacionales y el control económico ejercido por el conglomerado militar GAESA.

El canciller Bruno Rodríguez intentó interrumpir en dos ocasiones la intervención del diplomático estadounidense mediante mociones de orden, pero ambas fueron rechazadas por la presidencia de la Asamblea.

Un contexto internacional más adverso

La sesión se celebró en un escenario internacional menos favorable para La Habana que en años anteriores.

En los últimos meses, varios gobiernos occidentales han endurecido sus críticas al régimen por su cercanía con Rusia, su voto en Naciones Unidas sobre la guerra en Ucrania y las denuncias sobre el reclutamiento de ciudadanos cubanos para combatir junto al ejército ruso.

Pocos días antes del debate, la revista The Nation reveló un cable diplomático firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, en el que Washington instruía a sus embajadas a persuadir a otros gobiernos para que no respaldaran la iniciativa presentada por Cuba.

Aunque el régimen logró que la Asamblea aprobara la celebración del debate, la votación evidenció un respaldo internacional más fragmentado que en años recientes, una circunstancia que las autoridades cubanas omitieron en sus celebraciones oficiales.